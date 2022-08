OnePlus 10T 5G é apresentado e traz a nova OxygenOS 13

A OnePlus voltou finalmente aos eventos com presença de público ao fim de três anos, por causa das restrições impostas pela COVID-19. O novo smartphone OnePlus 10T 5G é evidentemente a estrela deste evento que estreia a nova interface de utilizador OxygenOS 13 baseada em Android 12.

Venha conhecer as novidades.

OnePlus 10T 5G um novo Android com Snapdragon 8+ Gen 1

Maior desempenho é o que a OnePlus promete com este novo smartphone, graças ao trabalho que fez com a Qualcomm, incluindo no OnePlus 10T 5G o novo Snapdragon 8+ Gen 1. Além desta plataforma móvel, traz uma GPU Adreno 730 e três opções de RAM - 8 GB, 12 GB e 16 GB - com 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno.

Outra das características deste novo smartphone é a sua nova tecnologia de arrefecimento que promete resultados muito mais eficientes que qualquer outra tecnologia do género no segmento. Em 1 minuto promete arrefecer até 5 ºC o smartphone. A tecnologia é apelidade de OnePlus Cryo-velocity VC e recorre a um sistema de vapor para dissipar o calor.

Esta tecnologia será ainda maximizada graças a uma nova capa para o smartphone, a Glacier Mat Case.

O smartphone vem equipado com uma bateria de 4800 mAh com tecnologia de carregamento rápido a 150W o que é bastante impressionante... Esta bateria é, na verdade, dividida em duas de 2400 mAh, o que melhora a eficiência do carregamento e a própria durabilidade.

Por exemplo, em 3 minutos carrega 28% da bateria, em 10 minutos, garante energia para 1 dia de utilização. Além de seguro e rápido, a marca ainda garante que é um carregamento "inteligente" que tende a carregar com base nos comportamentos dos diferentes utilizadores ou condições externas, incluindo a temperatura das diferentes localizações.

O ecrã do smartphone tem tecnologia Fluid AMOLED com taxa de atualização máxima de 120 Hz e mede 6m7" com resolução FullHD+. A taxa de resposta ao toque é de 360Hz (hardware) e 720 Hz (software). Este smartphone ainda com tecnologia de estabilização da taxa de atualização, LSTouch, que, segundo a fabricante, melhora substancialmente a experiência de utilização, principalmente em ambiente de jogo.

A câmara principal do OnePlus 10T 5G tem 50 MP, com sensor sensor Sony IMX766, tem uma ultra grande angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. A câmara frontal é de 32 MP.

Vem ainda com as tecnologias como Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, NFC e USB Tipo-C. A OnePlus ainda apresentou a tecnologia 360º Antenna System com um sistema combinado de 15 antenas, para garantir melhores ligações e mais estáveis.

O OnePlus 10T 5G vem equipado com Android 12 e traz consigo a nova UI desenvolvida pela fabricante, a OxygenOS 13.

O smartphone tem uma construção premium, sendo que a textura criada para a versão moonstone black foi criada a partir de uma técnica inovadora e é inspirada da pedra de lava. A versão Jade Green é inspirada na natureza.

As pré-vendas começam hoje na Europa a partir de 699 € para a versão de 8 + 128 GB.