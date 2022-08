Terra poderá ser atingida por tempestade solar causada por abertura de um “buraco” no Sol

O Sol está no seu 25.º ciclo e quando começou, os investigadores deixaram o alerta que este novo período de 11 anos não seria tão calmo como o último que terminou em finais de 2019. Alguns eventos, como a explosão solar da classe M4.4, ou como explosão de classe X, ocorrida em 2021, mostram a atual atividade na nossa estrela. Um novo alerta informa que uma tempestade solar pode estar prestes a atingir a Terra, à medida que o material flui para fora de um buraco no Sol.

Segundo informações da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), a Terra deverá ser afetada por uma tempestade solar de classe G1.

Tempestade solar atinge hoje a Terra

A tempestade de classe G1 poderá causar problemas de comunicação via rádio, perturbar satélites e perturbar as migrações de animais. Estes eventos, felizmente, acontecem com menor frequência. No entanto, produzem efeitos possivelmente muito mais dramáticos durante as tempestades geomagnéticas.

Segundo a NOAA, tais condições são "prováveis" hoje quarta-feira, 3 de agosto, como resultado de um buraco na nossa estrela.

Conforme demos a saber, os buracos coronais aparecem como manchas escuras em imagens da estrela quando são tiradas usando raios ultravioleta e raios X. São partes mais frias e menos densas da nossa estrela, o que significa que o vento solar é mais facilmente capaz de escapar para o espaço.

Isto significa que correntes rápidas de vento solar podem ser lançadas para fora do Sol - e podem ser direcionadas para a Terra. Esta colisão do vento solar com a atmosfera da Terra irá produzir um efeito de luz que vislumbrará a nossa atmosfera, levando a potenciais efeitos tanto no espaço imediatamente acima de nós como na Terra.

Sol tem buracos que podem ser uma ameaça

Os buracos coronais podem formar-se a qualquer momento, embora aconteçam mais durante o tempo do mínimo solar. Ora, é exatamente desse mínimo solar que estamos a sair em direção ao máximo solar, onde a atividade do Sol aumenta de intensidade, o que se espera que chegue por volta de 2025.

À medida que este tempo se aproxima, os cientistas esperam que o clima espacial tenha um impacto mais regular e potencialmente mais prejudicial sobre a vida na Terra. Os cientistas têm advertido repetidamente que a civilização humana deveria fazer mais para proteger contra os danos causados pelo tempo solar antes que eventos mais intensos cheguem.

A escala da NOAA para o tempo solar começa no G1, como se espera que seja a tempestade de quarta-feira, que é referida como "menor".

A escala vai até ao G5 - uma tempestade geomagnética "extrema" - onde são esperados problemas generalizados no sistema energético, as naves espaciais poderiam ser desorientadas e os sinais de rádio e navegação por satélite poderiam ser temporariamente eliminados.

Tais tempestades solares extremas são, no entanto, relativamente raras. As tempestades solares extremas desse tipo só ocorrem cerca de quatro dias em cada um dos ciclos de 11 anos do Sol.