James Webb encontra galáxia mais distante alguma vez observada

O Telescópio Espacial James Webb é um telescópio espacial desenvolvido em conjunto pela NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial do Canadá, com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha.

Segundo notícias recentes, o Telescópio Espacial James Webb terá encontrado a galáxia mais distante alguma vez observada.

GLASS-z13: A Galáxia descoberta pelo Telescópio James Webb

Depois da revelação das primeiras imagens do telescópio espacial James Webb, o mais poderoso alguma vez construído, os cientistas podem já ter identificado a galáxia mais distante já observada, que existia há 13,5 mil milhões de anos.

Com o nome GLASS-z13, esta aparece tal como era cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, 100 milhões de anos mais nova do que o registo anterior, explicou à agência France-Presse (AFP) Rohan Naidu, do Centro de Astrofísica de Harvard. Uma das principais missões deste novo telescópio é observar as primeiras galáxias formadas após o Big Bang, ocorrido há 13,8 mil milhões de anos. A luz desta galáxia foi emitida há 13,5 mil milhões de anos.

A galáxia foi observada pelo instrumento NiRcam do James Webb e detetada através do que é chamado a "profundidade de campo”, ou seja, uma imagem mais ampla tirada com um longo tempo de exposição para detetar as luzes mais fracas.

O telescópio James Webb, projeto de 10.000 milhões de dólares, tem o nome de um antigo administrador da NASA e foi enviado para o espaço em 25 de dezembro, após sucessivos atrasos, num foguetão de fabrico europeu. Está em órbita a 1,5 milhões de quilómetros da Terra.

Os astrónomos esperam com o James Webb obter mais dados sobre os primórdios do Universo, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e estrelas, mas também sobre a formação de planetas.