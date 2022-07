Valve também alerta que a consola Steam Deck se pode desligar com o calor extremo

Os dias quentes estão aí para ficar, até porque estamos no verão. No entanto, temos vivenciado dias em que a temperatura é significativa e preocupantemente elevada, o que leva à implementação de várias medidas por parte dos governos.

Neste sentido, à semelhança daquilo que a Nintendo já havia feito, agora a empresa Valve vem também alertar que a sua consola Steam Deck se pode desligar com o calor extremo.

Cuidado com a Steam Deck e o calor elevado

Os dias estão bastante quentes, com temperaturas que, nalgumas zonas do mundo, batem recordes. Esta é uma clara consequência das alterações climáticas, e cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para as tentar atenuar.

Nesse sentido, algumas marcas do setor tecnológico estão também a alertar os utilizadores para os riscos e perigos da utilização dos equipamentos com este calor. Inicialmente foi a japonesa Nintendo que recomendou os jogadores e não usarem a sua popular consola Switch nos dias em que as temperaturas marcam valores acima dos 35ºC. E o alerta mais recente vem então da Valve.

De acordo com as informações, a empresa da plataforma de jogos, alertou para o facto de que a sua consola Steam Deck se poderá desligar caso esteja exposta a temperaturas muito elevadas. A Valve partilhou uma publicação na conta oficial da consola na rede social Twitter, onde alerta que, caso o equipamento exceda os 105ºC, o mesmo poderá desligar-se automaticamente como forma de proteger o sistema e os seus componentes.

Este alerta surge porque, e certamente muitos já passaram por essa experiência, os equipamentos tecnológicos, como consolas, smartphones e tablets, funcionam melhor quando estão a uma temperatura dentro do normal. Assim, sempre que existem altas temperaturas, o dispositivo apresenta um menor desempenho, podendo até levar a vários problemas.

Assim, a Valve recomenda que os utilizadores usem a Steam Deck numa temperatura ambiente entre 0ºC e 35ºC. A empresa explica que, acima dessa temperatura, o equipamento pode sofrer problemas térmicos que afetarão a sua jogabilidade.