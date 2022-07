Nintendo recomenda não usar a consola Switch em dias com mais de 35ºC

Todos nós estamos a sentir na pele, literalmente, a onda de calor que se tem feito sentir nestes últimos dias. Os dias estão bastante quentes e as recomendações são mais do que muitas para que nos protejamos, bebamos bastante água e evitemos estar expostos nas horas de maior calor.

Ora, como também sabemos, ao usarmos um equipamento eletrónico ao sol, sobretudo se este está forte, o dispositivo tende a aquecer rapidamente, o que poderá trazer alguns problemas técnicos ao mesmo. Nesse sentido, a Nintendo recomendou agora que os jogadores não usem a consola de videojogos Switch nos dias em que a temperatura marca mais do que 35ºC.

Não use a Nintendo Switch em dias de temperatura elevada

O forte calor faz-se sentir um bocadinho por todo o lado e as notícias acabam por infelizmente noticiar vários incêndios promovidos pelas altas temperaturas no nosso país. Mas também noutros pontos do mundo o calor está a preocupar as pessoas, as autoridades e também as empresas.

Assim, recentemente a japonesa Nintendo emitiu um alerta onde recomenda os utilizadores a não usarem a sua popular consola de videojogos Switch nos dias com mais de 35ºC. Estas preocupações da empresa surgem no âmbito do calor que afeta os países do hemisfério norte, sendo que a capital japonesa Tokyo registou na semana passada uma temperatura máxima de 35 graus.

Através de uma publicação deixada na conta oficial da Nintendo da rede social Twitter, a empresa explica que os jogadores devem ter cuidado para não obstruir as entradas e saídas de ar da Switch, de modo a não provocar um sobreaquecimento na consola.

Na publicação, e numa tradução direta, a Nintendo diz que "se usar a Nintendo Switch num local quente, a temperatura da unidade principal pode ficar alta. Por favor, use-a em locais com [temperaturas entre] 5 a 35ºC. Além disso, se as portas de entrada e saída [de ar] ficarem bloqueadas, a temperatura da unidade principal vai aumentar. Melhore o acesso do ar em redor das portas de entrada e da circulação".

Se tiver então uma Nintendo Switch, ou até mesmo um outro dispositivo, será importante ter também estas recomendações em atenção.