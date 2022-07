Todos os meses, na segunda terça-feira, a Microsoft lança a sua Patch Tuesday, com as atualizações para as diferentes versões do Windows. Estas focam-se na correção de problemas de segurança, para assim manter estes sistemas protegidos e longe de problemas.

A Patch Tuesday de julho de 2022 já chegou e mais uma vez trata de vários problemas, alguns graves e a ser explorados. A Microsoft recomenda a sua instalação imediata para não ficar exposto a falhas e manter-se protegido.

As atualizações lançadas este mês segue o mesmo caminho das lançadas antes para os sistemas da Microsoft. Procuram corrigir os problemas de segurança do Windows, em todas as versões disponíveis, mesmo as que estão já terminadas e sem suporte.

Este mês a Microsoft reportou que tratou de corrigir 84 as falhas, em que algumas são classificadas como sendo graves. Uma delas sabe-se que está a ser ativamente explorada e que deve por isso ser mitigada de imediato pelos utilizadores.

52 Vulnerabilidades de Elevação de Privilégios

12 Vulnerabilidades de Execução Remota de Código

11 Vulnerabilidades de divulgação de informações

5 Vulnerabilidades de negação de serviço

4 Vulnerabilidades de desvio de recursos de segurança

A lista é longa e afeta todos os sistemas da Microsoft, que assim podem ficar mais protegidos. As mais importantes são mesmo as que disponibilizam a elevação de privilégios e as que permitem a execução remota de código, que abrem a porta a qualquer atacante mal-intencionado.

Curiosamente, e para além do Windows 10 e 11, a Microsoft alargou o lote de sistemas que recebem correções durante o mês de julho de 2022. Temos aqui problemas resolvidos no Windows 7 e no Windows 8.1, sistemas que estão ou descontinuados, ou a caminhar nesse sentido.

A falha que está a ser explorada ativamente dá acesso à elevação de privilégios no Windows. A Microsoft não revelou a forma como esta pode ser explorada, dado que apenas agora revelou a sua existência. Desta forma evita que seja ainda mais explorada.

Como é normal nestas situações, a atualização do Windows vai estar presente na área dedicada do sistema da Microsoft. A Patch Tuesday deve ser rapidamente instalada para assim proteger os utilizadores e os seus dados.