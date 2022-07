Ao longo dos anos, a Xiaomi tem melhorado o que oferece aos utilizadores da Mi Band em vários níveis. São novas funcionalidades e melhorias importantes, que a marca vai lançando como melhoria desta sua smartband.

Uma das novidades que veio com a nova versão, a Mi Band 7, está nos toques que oferece, sempre por vibração. Estes podem ser personalizados e isso é muito simples de fazer. Vamos assim como podem personalizar este elemento da nova smartband da Xiaomi

Com o tempo, vamos conhecendo melhor o que a Mi Band 7 da Xiaomi traz para os utilizadores, preparados como uma melhoria. São em muitos casos pequenos pormenores, mas que melhoram muito a sua utilização no dia a dia.

Uma destas alterações que melhora esta smartband vem nos toques que estão disponíveis para esta proposta da Xiaomi. Estes estão padronizados, tal como tem acontecido nas últimas versões, mas agora podem também ser personalizados, como vinha a ser pedido pelos utilizadores.

Para criar estes toques devem usar a app Zepp Life da Xiaomi, que podem obter da Play Store. Aqui dentro devem escolher a Mi Band 7 e depois avançar com a opção Definições da pulseira. No passo seguinte escolher Vibração.

Neste passo têm agora listados os elementos que podem ter notificações por vibração nesta smartband. Devem escolher o que querem personalizar, dentro da lista apresentada. Dentro vão ter o toque predefinido e a possibilidade de criar novos toques - + Adicionar.

Para criar esses novos toques devem tocar no centro, para criar o padrão pretendido. Podem prolongar no tempo e vêm na zona inferior o padrão. No final podem editar ou gravar, dando-lhe um nome. De imediato podem também colocar em utilização esse novo toque de vibração.

É desta forma simples que podem personalizar ainda mais este pormenor importante da Mi Band 7 da Xiaomi. Com toques de vibração personalizados conseguem perceber de imediato que alerta é e o que poderá significar.