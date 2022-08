Samsung irá lançar novo sensor fotográfico de 200 MP para Galaxy S23 Ultra

A Samsung vai apresentar dentro de poucos dias os seus smartphones dobráveis Galaxy Z Flip4 e Z Fold4. Apesar de estar em franco crescimento a venda de smartphones dobráveis, o trabalho nas linhas tradicionais não para e o início de 2023 trará os já habituais smartphones de topo Galaxy S onde a estrela será o Galaxy S23 Ultra com S Pen.

Os rumores começam a surgir e uma das câmaras poderá ser surpreendente.

Um novo sensor de 200 MP da Samsung

Em menos de um ano, a Samsung já apresentou duas versões de um sensor fotográfico de 200 MP, mas, curiosamente, ainda não equipou nenhum dos seus muitos smartphones com nenhum deles. Provavelmente por estar a fazer melhorias para responder às exigências do seu público.

O rumor de que um novo sensor de 200 MP estará a ser criado não é novo, mas o leaker Ice Universe parece ter informações mais concretas.

O novo sensor será apelidado pela Samsung de ISOCELL HP2. Recentemente, a fabricante apresentou o ISOCELL HP3 e esperava-se que fosse esse o escolhido para o S23 Ultra, mas aparentemente, considerando certo este novo rumor, haverá mesmo um terceiro sensor com o número 2 desenhado para o futuro smartphone de luxo da marca.

Além desta característica, fala-se também que o Samsung Galaxy S23 Ultra venha com uma câmara periscópica de 10 MP e com a capacidade de fazer zoom ótico até 10 vezes.

O modelo Ultra da linha Galaxy S veio substituir a linha Note, já que traz integrada a S Pen. Além disso, também vem com módulo de câmaras com melhores especificações que as outras versões habituais.

No próximo ano, ao que tudo indica, também haverá uma novidade importante ao nível do processador da linha completa, já que a versão internacional será lançada com o SoC da Qualcomm, ao invés do habitual Exynos.