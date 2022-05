Samsung imprime foto gigante captada com o seu sensor móvel de 200 MP

O sensor 200MP ISOCELL HP1 da Samsung foi criado para equipar smartphones, com características únicas no segmento, mas que ainda não esta a ser utilizado em nenhum modelo da fabricante. Aliás, esperava-se que já tivesse chegado com algum dos modelos da versão Galaxy S22, mas tal não aconteceu.

Ainda assim, este poderoso sensor fotográfico que está a ser melhorado para uma próxima versão foi agora retirado do universo mobile para captar uma incrível imagem que foi impressa numa área de 616 metros quadrados.

A Samsung apresentou no final de 2021 o seu sensor de 200 MP. Esperava-se que fosse a Xiaomi a estreá-lo, depois que viesse com o S22 Ultra, mas até ao momento nenhuma fabricante o colocou nos seus smartphones.

Os mais recentes rumores colocam-no num smartphone Motorola e há também já algumas informações que dão conta que uma versão melhorada poderá chegar para equipar o Galaxy S23 Ultra.

Uma vez que não existem provas reais da qualidade deste sensor, a Samsung colocou-o a trabalhar para mostrar ao mundo as suas potencialidades. Assim, o módulo foi utilizado fora de qualquer smartphone para captar uma enorme fotografia que depois foi impressa numa dimensão absolutamente impressionante. Esta imagem de um gato, foi impressa numa tela de 28 x 22 metros.

Sempre me perguntei o quão grande seria possível ir quando se trata de imprimir uma imagem de 200 MP

| disse Minhyuk Lee, engenheiro da equipa do System LSI Business da Samsung.

Como captar e imprimir uma foto de 200 MP?

Segundo o que é descrito, o módulo da câmara foi colocado numa placa de testes, ao invés de um smartphone comum. O fotógrafo primeiro verificou o ecrã e ajustou a composição. Em seguida, os engenheiros modificaram as configurações para otimizar a exposição e o foco.

Depois de observar os movimentos do gato, a equipa de filmagem usou métodos diferentes para tirar uma série de fotos.

A composição da foto impressa foi feita a partir de 12 quadrados impressos com 2,3 metros de comprimento, costurados, para chegar ao resultado que se pode ver na imagem abaixo.

A vantagem final do sensor de imagem de 200MP é permitir que os utilizadores capturem uma imagem que pode ser ampliada e cortada sem comprometer a qualidade da imagem. O sensor de imagem de 200 MP em breve também se irá tornar na solução ideal para gravação de vídeo em 8K.

| disseram Kaeul Lee e Minhyuk Lee, da equipa de soluções de sensores da Samsung.