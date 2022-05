DuckDuckGo apanhado a dar permissão à Microsoft para usar software de monitorização

DuckDuckGo é um motor de pesquisa americano popular pela sua aposta forte na privacidade dos utilizadores. Contudo, segundo parece, no melhor pano cai a nódoa. Um relatório apresentado agora põe em xeque o foco de privacidade da empresa por causa de um acordo com a Microsoft. A cooperação permite à empresa Redmond continuar a seguir os utilizadores na plataforma.

A plataforma tem fama de bloquear o software de monitorização da Google e Facebook, entre outros. Mas agora foi descoberto que a Microsoft, supostamente, terá "via verde".

Como relatado pela Bleeping Computer, o investigador de segurança Zach Edwards publicou no Twitter que "enquanto o DuckDuckGo bloqueia os localizadores Google e Facebook, permitiu que os localizadores da Microsoft continuassem a funcionar".

Os testes mostraram que o navegador permite software de monitorização relacionado com os domínios Bing e LinkedIn, mas bloqueia todos os outros localizadores.

O tópico de Edwards chamou a atenção do CEO da DuckDuckGO, Gabriel Weinberg, que disse que o navegador permite intencionalmente que os localizadores da Microsoft sejam sites de terceiros devido a um acordo de sindicação de pesquisa com a Redmond.

Quando carrega os nossos resultados de pesquisa, fica completamente anónimo, incluindo anúncios. Para anúncios, trabalhámos com a Microsoft para proteger os cliques dos anúncios. A partir da página de anúncios públicos, 'Microsoft Advertising does not associate your ad-click behavior with a user profile'.

Para bloqueio de localizadores sem pesquisa (por exemplo, no nosso navegador), bloqueamos a maioria dos localizadores de terceiros. Infelizmente, o nosso acordo de sindicação de pesquisa da Microsoft impede-nos de fazer mais com as propriedades da Microsoft. No entanto, temos pressionado continuamente e esperamos estar a fazer mais em breve.