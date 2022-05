Novos drivers da Nvidia reforçam o bloqueio à mineração de Ethereum das GeForce LHR

Se bem se lembram, há alguns meses a febre da mineração das criptomoedas contribuiu para um aumento da procura das placas gráficas e para o agravamento da falta de stock das mesmas. Nesse sentido, marcas como a Nvidia decidiram criar modelos específicos, nomeadamente as GeForce LHR, que limitam a taxa de hash das GPUs.

No entanto, recentemente os mineradores conseguiram desbloquear 100% dessa limitação nalguns modelos GeForce LHR. Como resposta, a Nvidia lançou novos drivers que reforçam esse mesmo bloqueio para combater o uso dos seus chips gráficos para a extração da moeda Ethereum.

Nvidia reforça bloqueio à mineração com novos drivers

As placas gráficas Nvidia GeForce LHR, ou seja Little Hash Rate, surgiram como forma de limitar a taxa de hash, tornando as placas gráficas da marca menos poderosas para minerar. No entanto, os conhecimento técnicos dos mineradores permitiram que muitos conseguissem contornar esta limitação.

Mas a marca disponibilizou agora os drivers gráficos Nvidia GeForce 512.95 WHQL que reforçam a funcionalidade de LHR das placas gráficas e, assim, fortalecem o bloqueio destas GPUs à mineração de criptomoedas, nomeadamente da popular Ethereum. Desta forma, ao instalarem o novo driver, todos os softwares de mineração revertem para a taxa de hash 'original' de fábrica que, por norma se encontra entre 50% a 70%, dependendo do algoritmo e do software.

Contudo, o driver não reativa o LHR de forma permanente, sendo que os mineradores podem simplesmente optar por instalar o driver anterior 512.77 que traz o desbloqueio completo desta restrição. Assim, este acaba por não ser um obstáculo para os praticantes da atividade de extração de criptomoedas.

O reforço de bloqueio através do novo driver da Nvidia foi descoberto pelo youtuber Juliano Caju. A sua placa gráfica GeForce RTX 3060 estava limitada a 25 MH/s com o LHR, mas desbloqueada a placa conseguia 46 MH/s.

Assim sendo, o driver acaba por reforçar um pouco os limites da taxa de mineração, mas a verdade é que os utilizadores conseguem voltar a usar os equipamentos para esta atividade, em vez de os usarem para aquilo que, de facto, foram criados: jogar jogos.