Foi desbloqueado todo o potencial das GeForce RTX 30 LHR na mineração de criptomoedas

Apesar de as placas gráficas terem sido projetadas para o mundo dos videojogos, a verdade é que todos sabemos que estes equipamentos também são massivamente adquiridos para a prática da extração das moedas digitais. E mediante o modelo de GPU, os as criptomoedas são mineradas com maior ou menor taxa de hash.

Recentemente foi anunciado que alguns utilizadores conseguiram desbloquear todo o potencial para a mineração de criptomoedas das placas gráficas GeForce RTX 30 LHR da Nvidia.

Todo o poder das RTX 30 LHR na mineração de criptomoedas

Há apenas alguns meses as notícias sobre a mineração de criptomoedas eram uma constante quase diária. No entanto, as novidades sobre esta prática começaram a ser menos frequentes, embora ainda sejam reveladas algumas.

E é o caso agora dos programadores da NiceHash que recentemente anunciaram terem sido os primeiros a desbloquear todo o potencial das placas gráficas GeForce RTX 30 LHR (Lite Hash Rate) da Nvidia na mineração das moedas digitais. Ou seja, os utilizadores conseguiram alcançar 100% do potencial destes equipamentos.

No mês de agosto de 2021, a equipa foi a primeira a conseguir desbloquear 70% de todo o potencial destas GPUs, mas agora sabemos que demorou 9 meses até que os restantes 30% fossem também desbloqueados.

Em suma, tal significa que os modelos das GeForce RTX 30 LHR apresentam agora o mesmo desempenho que as gráficas originais, ou seja, as que não possuem o sistema de limites à mineração. Recordamos que o anúncio deste modelos bloqueados foi feito no ano passado, e contam com um limite a rondar os 50% como forma de desencorajar os utilizadores a adquirir estas gráficas com a finalidade de minerarem moedas digitais.

Segundo a publicação a anunciar o feito, após o desbloqueio estima-se que, por exemplo, a Nvidia GeForce RTX 3080 Ti LHR consiga alcançar uma taxa de hash a rondar os 120 MH/s. Já a variante não Ti de 10 GB poderá alcançar 98 MH/s.

Por sua vez, o modelo RTX 3070 Ti LHR poderá ser capaz de minerar a 81 MH/s, enquanto que a versão não Ti talvez pode atingir os 60 MH/s.

