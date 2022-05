O Tails é uma das distribuições Linux mais focadas na privacidade dos utilizadores. Usando a rede Tor, garante que toda a navegação na Internet é segura e sem partilhar dados essenciais e que poderiam revelar informação dos utilizadores.

Com a versão 5 do Tails lançada, os utilizadores receberam um lote de novidades importantes. Agora, do que se descobriu, receberam também um problema grave e que leva a uma quebra da esperada privacidade. A situação é grave e é pedido que esta versão deixe de ser usada.

Apesar de poder ser instalado como qualquer outro sistema operativo, muitos optam por usar o Tail de uma forma diferente. Usando uma pen ou um cd/dvd, recorrem à versão Live para navegarem na Internet e garantirem camada de privacidade única.

Ao usarem esta versão, fica garantido que nenhum registo está no seu PC, que depois possa ser acedido. Ao mesmo tempo, há também a garantia de que a navegação não é escutada ou que os dados são lidos por terceiros, muitas vezes criando situações de censura.

Agora, e numa situação que não era esperada, os criadores do Tails recomendam que esta versão live não seja usada. Uma falha no Tor Browser está a comprometer esta distribuição e permite que os dados dos utilizadores sejam acedidos.

Em concreto, a falha está no motor de javascript do Firefox e ainda não foi tratada nesta distribuição para proteger os utilizadores. Descoberto no Pwn2Own 2022, foi já tratado pela Mozilla e deu origem ao Firefox 100.0.2, apresentado há alguns dias.

A gravidade do problema é grande, ao ponto de ser recomendado que o Tails 5.0 não seja usado em qualquer situação. Na verdade, apenas quem não estiver o javascript ativo poderá usar o Tor Browser sem receio do roubo de dados.

Ao usar um browser externo, neste caso o Firefox, o Tail está exposto aos problemas que surgem nesta proposta. Espera-se que, entretanto, os programadores que mantêm esta distribuição atualizem para a mais recente versão do Firefox e assim este problema desapareça de vez. Até lá, deve ser evitada a sua utilização.