Vice-presidente da Apple tenta persuadir funcionários contra a sindicalização (vídeo)

As empresas têm as suas próprias políticas que nem sempre se coadunam com as vontades dos seus colaboradores. Os sindicatos existem, em boa medida, para mediar estes diferendos de ideias, de vontades e nem sempre há uma boa relação entre as empresas e as estruturas sindicais. Um caso que foi agora exposto, dá conta de um áudio onde é percetível o esforço da vice-presidente da Apple para os recursos humanos e retalho para persuadir os funcionários contra a sindicalização.

Deirdre O’Brien faz um discurso para dentro da empresa onde refere mesmo que não é salutar uma entidade terceira entre a relação dos funcionários com a Apple.

A Apple não gosta de sindicatos?

A vice-presidente de recursos humanos e retalho da Apple, Deirdre O'Brien, tentou dissuadir os empregados da empresa de se juntarem a um sindicato num vídeo interno divulgado junto dos funcionários, mas que rapidamente se propagou. No vídeo - que foi enviado a todos os 65.000 empregados de retalho da Apple nos EUA - O'Brien diz aos trabalhadores que um sindicato iria atrasar os esforços da empresa para resolver as preocupações dos trabalhadores.

Temos uma relação baseada num compromisso aberto, colaborativo e direto, que acho que poderia mudar fundamentalmente se uma loja fosse representada por um sindicato ao abrigo de um acordo coletivo de trabalho. Colocar outra organização no meio da nossa relação que não tenha uma compreensão profunda da Apple ou do nosso negócio. E uma que não acredito que partilhe o nosso compromisso convosco.

Disse a responsável da Apple na reunião com os funcionários.

Os esforços de sindicalização estão atualmente em curso numa série de lojas de retalho da Apple nos EUA, após meses de protestos liderados pelos trabalhadores sobre salários baixos e longas horas de trabalho, incluindo as ações sindicais que ocorrem em lojas de retalho em Towson, Maryland, Atlanta, e Nova Iorque.

Vários trabalhadores do comércio a retalho acusaram recentemente a empresa de quebra sindical. No início deste mês, os Trabalhadores de Comunicação da América - o sindicato que procura representar os trabalhadores no local de Atlanta - apresentaram um processo de Prática Laboral Injusta junto do NLRB, acusando a empresa de realizar reuniões obrigatórias de "audiência cativa" com os empregados da unidade de negociação.

O'Brien salientou que um sindicato iria bloquear os esforços da Apple para responder rapidamente às preocupações dos trabalhadores.

A Apple move-se incrivelmente depressa. É uma coisa que adoro no nosso trabalho na venda a retalho. Significa que também precisamos de ser capazes de nos mover rapidamente. E preocupa-me que, porque o sindicato trará as suas próprias regras legalmente mandatadas que determinarão a forma como trabalhamos através de questões, possa tornar mais difícil para nós agirmos rapidamente para resolver as questões que nos suscita.

Referiu Deirdre O'Brien no áudio exposto pela Motherboard.

A gigante da tecnologia em fevereiro anunciou que iria expandir os seus benefícios para os empregados de retalho dos EUA, incluindo a oferta de licença parental paga e mais dias de baixa por doença.

Também aumentou a remuneração de um certo número de empregados do comércio a retalho. Mas os críticos dizem que a empresa tomou estas medidas no meio de um mercado de trabalho mais exigente, após anos de cobertura mediática e queixas dos trabalhadores do comércio a retalho da Apple sobre os baixos salários e o ambiente de trabalho extenuante.