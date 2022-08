Uma das últimas novidades do Netflix foi a chegada de jogos às suas plataformas móveis. Estes querem garantir uma maior união dos utilizadores a esta plataforma, que assim têm mais um foco para poderem estar entretidos.

Esta aposta tem crescido ao longo do tempo, com novos títulos a surgirem de forma gradual. A verdade é que mesmo com toda este interesse do Netflix, os jogos parecem estar a cativar pouco e parece que quase ninguém os estará a usar.

A ideia que o Netflix usou para criar estes jogos é simples e tem resultado noutras áreas e em outros contextos. Quer tornar a sua plataforma ainda mais cativante e permitir aos utilizadores divertirem-se com outro tipo de conteúdos que não filmes ou séries.

Os números agora revelados não são oficiais, mas mostram que a aposta do Netflix nos novos jogos poderá não estar a resultar como a empresa pretendia. As novas propostas surgem sempre associadas aos títulos que vão sendo publicados, mas isto parece não interessar a quem tem este serviço subscrito.

Segundo o que foi apresentado, apenas 1% dos 221 milhões de assinantes do Netflix estará a usar estes novos jogos. Este é, naturalmente, um número muito abaixo do que será esperado e não se prevê que venha a aumentar num futuro próximo.

A informação disponibilizada vai mais longe e revela os números de utilização globais. No total, e do que se sabe agora, estes jogos foram descarregados 23,3 milhões de vezes e têm uma média de 1,7 milhão de utilizadores diários.

Apesar de terem apenas 1 ano, os jogos do Netflix ainda têm de crescer em termos de oferta. A empresa quer atingir os 50 títulos até ao final do ano e tem estado a associar os novos títulos aos seus programas de maior sucesso, como a série Stranger Things, que tem já 2 propostas acessíveis.

Estes estão longe de ser números relevantes para o Netflix e para o que a empresa certamente esperava para esta proposta de jogos. Os títulos vão crescer e certamente tornar-se mais interessantes, mas o mais certo é que a sua utilização se mantenha aos níveis agora apresentados.