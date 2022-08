O DuckDuckGo é um dos motores de pesquisa mais seguros e um dos que garante aos utilizadores o máximo de privacidade. Esta tem sido a sua bandeira ao longo dos anos, conseguindo assim roubar utilizadores ao Google até ao Bing da Microsoft.

Apesar de todas as garantias de segurança e proteções, o DuckDuckGo estava envolto numa polémica, que agora resolveu terminar. Alargou agora a sua proteção e passou a bloquear também todos os scripts de rastreamento que a Microsoft usa nos seus sites.

Vamos ter ainda mais privacidade no DuckDuckGo

Apesar de prometer aos utilizadores o máximo de privacidade e de segurança aos utilizadores, o DuckDuckGo tinha até agora algumas limitações no que dava aos utilizadores. Na verdade, não praticava as medidas que prometia e deixava alguns utilizadores serem seguidos.

Isso foi descoberto, e revelado ao mundo, deixando claro como os scripts da Microsoft estavam a ser permitidos. Claro que não era sabido pelos utilizadores e permitia que a gigante do software monitorizasse sem qualquer limite ou controlo.

Scripts da Microsoft também passam a ser bloqueados

Isso termina agora, como o DuckDuckGo revelou, e também os scripts da Microsoft passam a ser bloqueados nos resultados das pesquisas. Desta forma, aparentemente simples, os utilizadores voltam a ficar protegidos ao usar este motor de pesquisa dedicado à privacidade.

Esta mudança está prometida para esta semana, com as apps móveis e as extensões do browser a serem as primeiras a terem acesso. Depois disso, no mês seguinte, vai ser aplicada às restantes apps e a todos os elementos que, entretanto, estiverem em falta.

Nem toda a informação de rastreamento vai ser filtrada

Na verdade, e contrariando o que o DuckDuckGo revelou agora, nem todos os scripts vão ser bloqueados. Foi revelado que graças à utilização de publicidade na sua plataforma, que é feita em parceria com a Microsoft, os anunciantes ainda querem saber sobre o sucesso dos cliques nos anúncios. Assim, os scripts da Microsoft relacionados vão ser permitidos

Esta é uma mudança importante e que traz assim mais privacidade aos utilizadores do DuckDuckGo. Após filtrar tudo o que é enviado pela Google, Facebook e outros serviços, acumula agora a Microsoft e a recolha de informação que esta fazia com os seus scripts de rastreamento.