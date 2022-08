A condução autónoma tem sido uma das apostas da Tesla para os seus carros. Estes não são verdadeiramente capazes de conduzir sozinhos, mas garantem já uma autonomia muito grande dos condutores, algo que é considerado um avanço.

É precisamente este sistema que volta a estar debaixo de fogo, agora na Califórnia. Não se relaciona com qualquer acidente, mas sim como está a ser publicitado. A queixa apresentada considera o Autopilot como publicidade enganosa da Tesla.

Autopilot é considerado condução autónoma?

Apesar do seu nome - Autopilot - o sistema da Tesla não garante aos utilizadores uma condução verdadeiramente autónoma. Este sistema tem ainda muito que evoluir para atingir este patamar, algo que Elon Musk espera que seja conseguido em breve.

Com uma descrição como a que vemos abaixo, muito consideram o sistema da Tesla capaz de tratar de toda a condução e da proteção dos condutores. A verdade é bem diferente e por isso a DMV da Califórnia apresentou queixas ao Escritório de Audiências Administrativas da Califórnia.

Tudo o que você precisa fazer é entrar e dizer ao seu carro para onde ir. Se você não disser nada, o seu carro olhará para o seu calendário e o levará até lá como o destino presumido. O seu Tesla descobrirá a rota ideal, navegando por ruas urbanas, cruzamentos complexos e estradas.

Califórnia acho que é publicidade enganosa

Do que é adiantado por várias fontes, a queixa foca-se principalmente na linguagem que é usada e no que a mensagem associada transmite. Acusa a Tesla de fazer declarações não baseadas em fatos e que fazem parecer que seus veículos são capazes de ter uma condução autónoma.

Os recursos ativos de piloto automático da Tesla incluem a capacidade de mudar de faixa automaticamente e fazer estacionamento automático. Quem paga pelo FSD, atualmente em beta, tem acesso a um recurso que identifica sinais de stop e semáforos, o que irá desacelerar automaticamente o carro ao aproximar-se.

Um cenário que não é novo para a Tesla

A Tesla já alerta os condutores para não tirarem as mãos do volante, mesmo com o piloto automático ou o FSD ativo, mas não parece ser suficiente. A DMV quer apenas que a Tesla instrua melhor os motoristas sobre os recursos de piloto automático e Full Self-Driving, incluindo avisos de advertência sobre as limitações dos recursos.

Este não é um cenário novo e já em 2016 a Tesla também teve problemas com a Federal Motor Authority da Alemanha. Esta entidade disse à empresa para parar de usar o termo "piloto automático" na sua publicidade por preocupações de que os clientes interpretassem mal suas capacidades.