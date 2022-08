O dia de ontem foi importante para a OnePlus, com a chegada do novo smartphone da marca. Esta nova proposta vem marcar uma nova área da marca e ao mesmo tempo levou a que fosse apresentada mais uma novidade, o OxygenOS 13, baseado no novo Android 13 da Google.

A nova versão está a ser terminada e foi possível ver o que trará de novidade. Ao mesmo tempo, foi revelada também uma informação muito importante. Finalmente foram conhecidos os smartphones OnePlus que recebem o OxygenOS 13 e o Android 13.

O novo OxygenOS 13 está prestes a chegar

Com o Android 13 prestes a ser apresentado pela Google já no início de setembro, é hora de as marcas olharem para este novo sistema. Estas devem estar já a preparar as suas atualizações, para as colocar no mercado o mais depressa possível.

A mostrar que tem esse caminho a ser traçado, a OnePlus revelou agora o OxygenOS 13, baseado no Android 13. Este dá continuidade à união com o Color OS e apresenta a nova linguagem de design “Aquamorphic” e muito mais.

Smartphones OnePlus que recebem a atualização

A somar a esta novidade, a OnePlus foi mais longe e revelou também quais os seus smartphones que vão receber em breve esta nova versão. Esta é uma das questões mais vezes colocada e que dá agora algum descanso a muitos utilizadores, com esta garantia.

Smartphones OnePlus que recebem o Android 13 10 Pro

10T

10R

9

9 Pro

9R

9RT

8

8 Pro

8T

Nord 2

Nord 2T

Nord CE

Nord CE 2

Nord CE 2 Lite

Como é possível ver nesta lista, a maioria dos smartphones da OnePLus vão estar cobertos pela atualização para o OxygenOS 13. Esta irá começar com o 10 Pro, seguida depois do novo OnePlus 10T. A lista continuará depois, sem uma ordem estabelecida.

Começou a corrida para o Android 13

A OnePlus atualizará as suas três últimas gerações de smartphones principais, bem como alguns dispositivos. É curioso ver a ausência do OnePlus Nord N20, um smartphone lançado em abril de 2022, que parece já estar a caminho perder as atualizações, apesar de não ter ainda o Android 12.

Estas são excelentes notícias para quem tem um smartphone OnePlus. A marca parece apostada em ter estas atualizações para o OxygenOS 13 rapidamente, segundo o caminho da Google, Samsung, Xiaomi e outras, que querem ter o Android 13 acessível rapidamente.