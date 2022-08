Porquê a adoção de soluções PaaS – Platform as a Service?

Um dos pontos fortes que marca uma melhoria na administração das TI é a incorporação de tecnologias enquanto serviços. No passado, era obrigatório estar atento a tudo: do hardware, dos sistemas operativos, da instalação de serviços, e depois do desenvolvimento das aplicações ou dos próprios sites.

Isto, com uma série de desafios que as empresas enfrentam atualmente no mundo das TI e da cloud, tais como regulamentações, custos imprevisíveis e segurança de dados, e uma situação de elevado crescimento tecnológico levou a uma maior adoção de soluções PaaS Platform-as-a-Service. Vamos perceber por que motivo esta é a melhor opção.

Assim, a virtualização, e melhorias no desenvolvimento de APIs, permitiram às empresas juntar estes serviços para poderem ser utilizados fora da caixa.

Simultaneamente, no mundo da cloud, estes avanços conduziram a uma evolução da utilização da mesma graças às soluções Platform-as-a-Service (PaaS).

O que é PaaS ou Platform-as-a-Service?

Na verdade, as soluções PaaS fornecem-lhe uma plataforma pronta a usar na qual pode instalar, configurar e executar as suas próprias aplicações.

Então, o seu fornecedor de serviços gere o hardware, a camada de virtualização, e o sistema operativo. Tudo isto, claro quando se vive num espírito de adoção de soluções.

A princípio, um dos principais benefícios da plataforma como serviço (PaaS) é a sua capacidade para melhorar a produtividade de uma empresa. Esta premissa torna-se ainda mais certa quando se trata dos benefícios que os programadores podem obter ao utilizar soluções PaaS.

Acima de tudo, estas são baseadas em diferentes tecnologias e diferentes tipos de serviços, tais como:

Bases de dados:

Sobretudo, teremos a possibilidade de implementar rapidamente diferentes motores, sem a necessidade de conhecimentos administrativos e tornam reais a adoção de soluções.

Isto denota a importância quando hoje temos dezenas de motores de bases de dados para diferentes casos de utilização, e onde cada um deles requer conhecimentos específicos da sua administração:

PostgreSQL

MySQL

MongoDB

Redis

Kafka

OpenSearch

Kubernetes e outros micro-serviços:

Posteriormente, tornaram-se uma excelente opção para a implantação de aplicações que oferecem dinamismo e modularidade, mas a sua implantação e manutenção são complicadas, pelo que optar por uma opção "... como serviço" liberta-nos de toda a configuração inicial, para que nos possamos concentrar no nosso negócio principal.

Armazenamento:

Desde já, para além do famoso sistema de ficheiros, o armazenamento baseado em objetos permite uma maior sinergia com o desenvolvimento de aplicações e está fortemente ligado ao armazenamento massivo e descentralizado de dados.

Por outras palavras, tendo esta solução como um serviço, podemos evitar um modelo de faturação CAPEX, sem fazer qualquer investimento inicial, e com a possibilidade de escalar fácil e livremente sem compromissos e, facilitar em muito, a adoção de soluções.

Vantagens do PaaS

Em consequência, uma PaaS permite às empresas e aos promotores realizarem os benefícios mais amplos da nuvem.

Consequentemente, permite a partilha de recursos entre múltiplas equipas de desenvolvimento, evitando a necessidade de alocação excessiva de múltiplos ativos do mesmo tipo em silos separados

Sob o mesmo ponto de vista, a manutenção e direção do sistema informático e o tempo de colocação no mercado são afetados quando estes sistemas são geridos por equipas diferentes, onde a colocação no mercado requer autorizações orçamentais, aprovisionamento, podendo mesmo entrar em conflito com as prioridades de outros departamentos.

Vantagens imediatas

Logo, ao adotar os modelos PaaS, os Devops e os criadores ganham em liberdade e facilidade de utilização graças ao nível de abstração na administração e à possibilidade de gerar automatismos para a criação de recursos.

Ao mesmo tempo, tudo isto se traduz numa aceleração do tempo de colocação no mercado, permitindo a estas equipas acelerar a implementação de serviços de bases de dados, ambientes de desenvolvimento ou soluções de armazenamento.

Por outro lado, a mudança de um modelo de investimento para um modelo "OPEX" pay-per-use permite um melhor controlo de custos.

Além disso, vai conseguir enfrentar picos de carga inesperados, ou plataformas de teste, o que em qualquer caso teria exigido um investimento prévio com tudo o que isto significa.

Não obstante, os sistemas PaaS podem ser utilizados para construir aplicações que são depois oferecidas a outros clientes e utilizadores como uma oferta de software como um serviço (SaaS).

Seguidamente, os requisitos das aplicações SaaS, incluindo a escalabilidade e a capacidade de lidar com múltiplos inquilinos, podem ser normalmente satisfeitos pelas capacidades de computação em nuvem de um sistema PaaS.

O que dizem as grandes empresas

“Desenvolvemos as nossas aplicações para fornecer dados sobre o estado dos veículos em tempo real aos nossos clientes. Precisávamos de encontrar o fornecedor de cloudcerto para gerir a nossa base de dados MySQL: um fornecedor compatível com o LGPD que também consegue implementar o nosso serviço rapidamente.

A utilização da DBaaS gerida pela OVHcloud ajuda a nossa equipa de TI a concentrar-se na sua missão principal, mantendo ao mesmo tempo uma elevada disponibilidade do sistema em tempo real. Gostamos da Base de Dados Pública para MySQL pelo seu desempenho, segurança, e facilidade de utilização", partilha Nick Chadaway, Director de Gestão da DMN Logistics.

Liv Systems GmbH, uma empresa startup com base na Alemanha, testou o beta do MySQL gerido, com o Managed Kubernetes e o balanceador e carga:

"Graças a este DBaaS, pudemos construir um ambiente de produção e utilizar as bases de dados para uma base de conhecimentos e gestão de utilizadores. Como tudo pode ser configurado através da consola, a configuração foi suave e fácil. Tem sido realmente uma poupança de tempo!”

Conclusão

Em resumo, mas não menos importante, uma grande solução PaaS deve abordar os desafios das clouds para lhe oferecer o melhor dos mundos IaaS e PaaS, apresentando: