Manuais gratuitos: Veja se a escola do seu educando já emitiu os vouchers

O dia 2 de agosto estava indicado como o início da disponibilização de vouchers para aquisição de manuais escolares gratuitos na plataforma MEGA para alunos do 1.º ciclo, 8.º ano e 11.º ano.

No entanto, os vouchers só são emitidos à medida que as escolas descarregam na plataforma MEGA os dados dos alunos. Veja se a escola do seu educando já emitiu os vouchers.

Para beneficiar de manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registar-se em www.manuaisescolares.pt ou através da app Edu Rede Escolar (Android, iOS). No primeiro acesso será necessário confirmar o número de contribuinte (NIF), devendo os encarregados de educação ter consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças para que seja efetuada a validação. Caso não tenham os dados, devem solicitá-los através do Portal das Finanças.

Verifique se os vouchers do ano escolar do seu educando já foram emitidos

A plataforma Mega tem agora uma funcionalidade que permite verificar se os vouchers do ano escolar do seu educando já foram emitidos. Só estão disponíveis os Agrupamentos e Escolas com vouchers emitidos.

Para tal basta que indique o Agrupamento de Escolas, a Escola e aparecerá uma lista com os vouchers já emitidos.

Apenas os alunos que frequentam o ensino público ou os estabelecimentos do ensino particular com contrato de associação têm direitos aos manuais gratuitos. O ano letivo de 2022/2023 tem início entre os dias 13 e 16 de setembro.