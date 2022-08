Mário Ferreira: A viagem do primeiro português ao espaço acontece hoje

Será hoje que Mário Ferreira, o empresário português ligado ao negócio dos cruzeiros Douro Azul e à estação de televisão TVI, se tornará no primeiro português a ir ao espaço, numa viagem suborbital que não deverá demorar 11 minutos.

Este era um dia há muito aguardado desde que se começaram a anunciar as viagens turísticas espaciais. O vinho do Porto vai na bagagem do português.

Será a bordo da missão NS-22 da empresa Blue Origin de Jeff Bezos que Mário Ferreira, o empresário português ligado ao negócio dos cruzeiros Douro Azul e à estação de televisão TVI, que está envolto em polémicas no país, irá naquele que será o sexto voo suborbital com tripulantes.

A cápsula autónoma e reutilizável New Shepard contará com mais cinco tripulantes e tem a sua hora de descolagem marcada para as 14h30, no horário de Lisboa, a partir do deserto do Texas, nos Estados Unidos, mais concretamente do Launch Site One.

O lançamento poderá ser acompanhado em direto no site da Blue Origin, no seu canal de YouTube e todas as atualizações também deverão acontecer no Twitter.

Além de Mário Ferreira, na missão vão estar a engenheira egípcia Sara Sabry, a alpinista Vanessa O’Brien, Coby Cotton do canal desportivo do YouTube Dude Perfect, Steve Young ex-executivo do setor das telecomunicações e o especialista em tecnologia Clint Kelly III.

É esperado que os tripulantes passem a barreira que separa o limite da atmosfera terrestre e o espaço e sentir a microgravidade, numa curta viagem de pouco mais de 10 minutos entre a descolagem e a aterragem, numa nave totalmente autónoma.

Com o português, nesta viagem, irá uma garrafa de vinho do Porto Taylor's, que, na verdade, funcionará como um teste para perceber as alterações que poderá sofrer numa viagem destas, para potenciais presenças no futuro do turismo espacial. Irá também ser levado um pequeno barco rabelo em filigrana, numa clara homenagem ao norte do país.