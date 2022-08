O Internet Explorer já morreu e a Microsoft abandonou de vez o seu browser mais importante da sua história. Teve o seu fim oficial no dia 15 de junho e, desde esse momento, passou a ser desaconselhada a sua utilização.

A Microsoft já tratou de o remover do Windows 10 e o Windows 11 foi criado sem ter tal presença no sistema. A verdade é que o Internet Explorer está acessível e pode ser usado a qualquer momento. Conheça este segredo para o conseguir usar no Windows 11.

Durante 27 anos o Internet Explorer foi o browser oficial do Windows e cumpriu no essencial com o que lhe era pedido. Nem sempre foi a proposta mais simples de usar e muitos foram os problemas que surgiram e que demoraram meses a ser resolvidos.

O Internet Explorer afinal está presente

Com o Windows 11, a Microsoft resolveu abolir o Internet Explorer de vez e este browser nunca esteve acessível para os utilizadores. A verdade é que está presente na mesma e pronto a ser usado. Escondido, mas pronto a navegar na Internet e a dar o melhor que sabe e pode.

Para aceder ao Internet Explorer no Windows 11 devem começar por abrir outra área que está também a desaparecer. Falamos do Painel de Controlo, escrevendo o nome na pesquisa do Menu Iniciar.

Bem escondido dentro do Windows 11

Dentro desta janela devem procurar a conhecida entrada Opções da Internet, que dá acesso a uma nova janela, com vários separadores. Aqui devem procurar o que tem o nome Programas seguido do botão Gerir suplementos.

Com uma nova janela a surgir, estão agora próximos de ter acesso ao Internet Explorer no Windows 11. Devem escolher a opção "Mais informações sobre barras de ferramentas e suplementos" que está no fundo desta janela.

Um browser que a Microsoft quer matar

É então que surge o Internet Explorer com tudo a que o sistema da Microsoft nos habituou. Este fica de imediato pronto a ser usado e a navegar na Internet de forma normal e simples. Todas as funcionalidades e limitações anteriores continuam presentes.

Importa lembrar que este browser não deve ser usado de forma recorrente, por ter sido já descontinuado. Desde 15 de junho que a Microsoft deixou de o manter e garantir atualizações e correções de problemas de segurança, e não só, que possam surgir.

Ainda assim, caso necessitem, têm aqui a forma simples de aceder ao Internet Explorer e navegar na Internet. Este era um browser que se pensava estar fora do Windows 11 e que afinal tem uma presença, ainda que secreta e bem escondida.