Utilizadores de iPhone e Android gastam mais de 4h por dia nas apps, e o TikTok é líder

Não é novidade nenhuma que as pessoas que atualmente têm um smartphone, e que é a esmagadora maioria, utilizam os telemóveis grande parte do tempo para aceder às aplicações. Longe vai o tempo em que a função principal de um telemóvel era a de fazer chamadas e enviar mensagens.

E agora, um recente estudo mostra que os utilizadores dos smartphones iPhone e Android passam mais de 4 horas por dias nas aplicações do dispositivo. Para além disso, parece que a rede social chinesa TikTok é a app mais utilizada.

Utilizadores de iPhone e Android passam mais de 4h/dia nas apps

De acordo com dados recentes de um estudo realizado pela empresa de inteligência de apps data.ai, existem pelo menos 13 mercados onde os utilizadores passam mais de 4 horas por dia a usar as aplicações dos seus dispositivos móveis.

Em concreto, esses países são os Estados Unidos, Indonésia, Singapura, Brasil, México, Austrália, Índia, Japão, Coreia do Sul, Canadá, Rússia, Turquia e Reino Unido, onde então os utilizadores gastam mais do que 240 minutos do seu dia a explorar as apps dos telefones iPhone e Android. Por sua vez, em três desses países, nomeadamente na Indonésia, em Singapura e no Brasil, os utilizadores acabam mesmo por passar mais de 5 horas por dia nas aplicações de redes sociais e noutros serviços.

Portanto, segundo o estudo, a forte utilização das apps durante a pandemia da COVID-19 parece manter-se na atualidade, ou seja "a pandemia pode ter levado a impactos mais duradouros no uso das apps. Parece que os consumidores móveis que adotaram novas apps e comportamentos durante a pandemia podem ter continuado, apesar do chamado ‘regresso ao normal’ em 2022”.

Dos países onde o crescimento do uso das apps se destaca é a Austrália (+40%), Singapura (+40%) e o Canadá (+20%). Mas alguns mercados mostraram pouco crescimento ou até uma diminuição, como é o caso do Brasil (-5%), da Turquia (-5%) e da Argentina (-5%).

Já no que se refere às aplicações em si, no segundo trimestre de 2022, as mais transferidas foram o Instagram, Facebook, TikTok e WhatsApp. Já ao nível do consumo, o TikTok lidera, seguido do YouTube, Tinder e Disney+. No que respeita aos utilizadores ativos mensais, o Facebook surge em primeiro lugar, e logo depois o WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.

Quantas horas por dia usa as apps do seu smartphone?