O Microsoft Defender tem sido a aposta da gigante do software para trazer ainda mais segurança ao Windows 11 e aos restantes sistemas. Este é cada vez mais uma proposta robusta e capaz, oferecendo a proteção máxima aos utilizadores.

Uma das ameaças que quer combater é o ransomware e tudo o que este pode trazer de mau para os utilizadores. O Microsoft Defender foi agora melhorado e promete combater de forma ainda mais eficiente estes ataques no Windows 11.

As versões que a Microsoft traz para o programa Insider procuram testar e avaliar as melhorias que vão sendo criadas. É o palco onde estas são vistas pela primeira vez e onde são avaliadas pelos próprios utilizadores, para depois serem incorporadas.

Na mais recente build do Windows 11 a ser disponibilizada no canal beta surgiu uma novidade importante. Esta está associada ao Microsoft Defender e à sua capacidade de proteger os utilizadores contra o ransomware.

Do que é revelado, a nova build (22621.450 e 22622.450) trazem uma melhoria da plataforma de segurança Microsoft Defender for Endpoint. Esta passa a conseguir detetar e intercetar o que a Microsoft identifica de ataques avançados.

Quando confrontada com o pedido de mais informações, a Microsoft recusou-se a revelar o que foi alterado. Esta poderá ser uma abordagem de segurança para impedir que os mecanismos criados possam avaliados de forma mais detalhados e assim perder a sua qualidade.

Esta build lançada de forma pública traz ainda muitas mais melhorias e correções de problemas do Windows 11. Ao preparar esta versão, a Microsoft á mais um passo para garantir o lançamento de mais uma atualização, que por agora ainda não tem data definida.

A melhoria do Microsoft Defender no Windows 11 é a garantia da gigante do software de que vai proteger melhor os seus utilizadores. Provavelmente conseguirá eliminar este problema de segurança cada vez mais comum e assim garantir que o seu sistema está livre de ataques.