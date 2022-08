Blue Origin: assista em direto à viagem espacial que será regada de vinho do Porto

Está marcada para as 14h30, horário de Lisboa, uma nova viagem ao espaço suborbital pela Blue Origin que poderá ser encarada como uma voltinha num qualquer carrossel num parque de diversões, mas para gente rica.

A bordo desta viagem espacial turística estará Mário Ferreira, o primeiro português, a embarcar numa viagem deste género que levará consigo o vinho do Porto, a filigrana e o barco rabelo, numa clara homenagem ao norte do país. Junte-se a nós para acompanhar tudo em direto.

A cápsula autónoma e reutilizável New Shepard (NS-22) tem a sua hora de descolagem marcada para as 14h30, no horário de Lisboa (8:30 a.m. CDT), a partir do deserto do Texas, nos Estados Unidos, mais concretamente do Launch Site One.

A bordo estará Mário Ferreira, o empresário português, que está a encarar esta experiência como uma nova oportunidade de negócio. Segundo declarações de ontem, o empresário acredita que em breve existirão resorts orbitais para turismo e experiências científicas, revelando-se "muito atento a grandes possibilidades que o pioneirismo destes programas têm em muitas áreas”.

Aliás, o facto de levar uma garrafa de vinho do Porto a bordo servirá como uma experiência. Segundo ele, servirá para "ver que alterações poderá sofrer um vintage de 2003. Será assim comprovado se as forças G e ausência de gravidade poderão alterar fatores como sabor, cor, e se existirão outras alterações químicas ou moleculares.

O preço de uma viagem destas não é conhecido de forma concreta, no entanto, são avançados valores na ordem dos 200 mil a 300 mil dólares. Valores que, no entanto, Mário Ferreira diz não estarem perto da realidade, dando a entender que são bastante inferiores.

Acompanhe a viagem espacial turística em direto

O lançamento está a ser acompanhado em direto no site da Blue Origin, no seu canal de YouTube e no Twitter.

A tripulação já está a entrar no NS-22:

A viagem está quase a começar! As últimas instruções estão a ser dadas e é recomendado várias vezes que os tripulantes olhem pela janela e guardem as imagens únicas que irão ver nas suas mentes.

O “GO” para prosseguir para a contagem de terminais está completo.

A viagem que não deverá demorar muito mais do que 10 minutos já começou!

A cápsula aterrou com sucesso e a viagem terminou ao fim de 10 minutos e 25 segundos.