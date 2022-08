Porsche dedica novas empresas a bicicletas elétricas

A Porsche é uma das fabricantes que está a apostar e a fazer planos para a mobilidade elétrica. No entanto, a empresa pretende ir além dos carros e lançou novas empresas dedicadas às bicicletas elétricas.

Os novos negócios vão desde as peças da bicicleta até à venda do veículo completo.

De facto, quando falamos de mobilidade sustentável, o carro não está nas primeiras linhas da lista. Antes disso, as populações devem priorizar o andar a pé e de bicicleta. Caso uma normal, que exige que as pessoas deem ao pedal, não sirva para o objetivo do consumidor, as elétricas são uma alternativa cada vez mais acessível.

Futuramente, podemos cruzar-nos com a Porsche na estrada e não avistar um carro. Isto, porque a fabricante de automóveis de luxo, que já partilhou planos e modelos de carros elétricos, lançou duas novas empresas dedicadas a bicicletas elétricas.

Porsche junta-se a empresa holandesa para investir em bicicletas elétricas

Juntamente com a empresa holandesa Ponooc Investment B.V., a Porsche abriu a Porsche eBike Performance GmbH, em Ottobrunn, perto de Munique, e a P2 eBike GmbH, em Estugarda. Na primeira, irá desenvolver componentes para bicicletas elétricas, como motores e baterias, ao passo que a segunda utilizará aquilo que a primeira produzir para fabricar bicicletas com a assinatura da Porsche.

Segundo o Electrek, o negócio de componentes utilizará os sistemas de propulsão e-bike desenvolvidos pela Fazua, uma empresa adquirida pela Porsche, mas também desenvolverá sistemas sob a marca mãe, que venderá a tecnologia que desenhar a outras marcas.

Os lançamentos das bicicletas elétricas deverão começar a partir de meados da década e não se espera que custem menos do que 8.500 dólares.

