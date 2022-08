NIO vai lançar uma marca de carros elétricos mais acessível

Conforme já vimos, a NIO não segue os padrões pelos quais as fabricantes europeias se regem e a novidade que lhe trazemos hoje poderá ser uma prova disso. A empresa vai lançar uma nova marca de carros elétricos mais acessíveis.

A fabricante chinesa quer apostar fichas na Europa.

Temos conhecido lançamentos impressionantes por parte das fabricantes europeias. Além de apostarem fortemente nos SUV, o segmento premium também retém muita atenção. No entanto, a China está a apostar numa estratégia a longo prazo, apostando em várias vertentes.

Conforme adiantado pelos meios de comunicação chineses, a NIO vai apostar em veículos de alta gama, sob a marca NIO, vai trabalhar uma oferta de gama média com o nome ALPS, e irá desenvolver uma terceira marca que oferecerá elétricos acessíveis.

Apesar de ainda não se saber sob qual nome irá atuar a gama mais barata da NIO, sabe-se que a fabricante pretende lançar carros elétricos que garantam a experiência e tecnologia que lhe estão associadas, mas acessível a um cliente com um orçamento mais baixo. A ideia passa por comercializar veículos elétricos a 100.000 yuan, isto é, cerca de 14.000 euros.

A NIO não tem ficado parada e tem pensado a sua estratégia para ultrapassar os fracassos provocados pela pandemia. Apesar da situação na China, em julho, a fabricante registou um crescimento de 26,7 %, comparativamente ao mesmo período do ano passado, bem como um aumento de 22 %, em comparação com os primeiros sete meses do ano.

O crescimento que se prevê é animador, uma vez que, nos próximos anos, a NIO contará com 16.000 funcionários, com uma média de 100 novos membros a juntarem-se à empresas todas as semanas.

