Adora tirar e partilhar selfies? Tem que ter estas apps no seu smartphone

Ter fotos dos seus melhores sorrisos, do melhor ângulo, de um novo corte de cabelo, de um pôr do sol ou de um nascer do sol onde o seu rosto fica ainda mais iluminado... pode parecer vaidade... e é, mas isso são tem nada de mal. Por isso, se é um dos que adora captar uma boa selfie em cada momento da sua vida, sozinho ou com amigos e família, há apps que deve conhecer.

Apresentamos 5 aplicações para Android e iOS que o vão ajudar a ter as melhores selfies.

Retrica

Retrica é uma app que permite captar fotos ou usar fotos da galeria e aplicar e combinar os inúmeros efeitos disponíveis. Conta com mais de 190 filtros e ideal para quem gosta de fotos com um efeito mais retro.

Além de fotos, os filtros e efeitos podem ser colocados também em vídeos.

Apesar de gratuita, a Retrica tem uma versão premium muito mais completa ideal para quem trabalhar com redes sociais.

AirBrush

A app AirBrush permite fazer uma edição mais simples e subtil às suas fotos. Correção de pequenas manchas na pele, ajuste de cores, luminosidade, contraste. Inclui também vários filtros e permite efetuar recortes às imagens.

Também esta tem uma versão premium ou pacotes de filtros para usar durante um período de tempo.

VSCO

VSCO é uma das apps mais populares para Android e iOS no que toca à edição de fotos e vídeos. Neste caso, inclui filtros que irão colocar as suas selfies num patamar de qualidade mais elevado.

Inclui 10 presets gratuitos, mas na biblioteca estão disponíveis mais de 200 que podem ser comprados. Além disso, brilho, nitidez, temperatura, contraste e muitos outros parâmetros podem ser ajustados manualmente.

Homepage: VSCO

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [iOS]/ 3,6 [Android] Estrelas

Perfect365: Maquilhagem Facial

Tal como o nome indica, esta app foca-se na maquilhagem. Além de todos os retoques habituais, ainda inclui filtros direcionados para esta temática. Ajuda a remover imperfeições, inclui diferentes estilos de maquilhagem, permite ajustar o fundo das fotos entre muitas outras opções.

A Color Story

Com mais de 400 filtros desenhados por fotógrafos, A Color Story vai permitir criar selfies com cores que saltam à vista. A app inclui mais de 20 ferramentas avançadas de edição, incluindo HSL e curvas. Oferece também alguns dos melhores filtros e efeitos para suas fotos.