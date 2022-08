Barragens.pt diz-nos o nível de água de cada barragem em tempo real

Portugal Continental vive uma situação de seca hidrológica, já classificada pelas autoridades como a pior dos últimos 100 anos. Como tal, grande parte do território está em seca severa ou extrema. O país inteiro teve menos água em julho do que a média dos últimos 30 anos, no mesmo mês. Os níveis de todas as bacias hidrográficas desceram. Para vermos estes dados de forma mais gráfica nasceu o projeto Barragens.pt.

Esta informação, apresentada no mapa que serve o serviço, mostra-nos o nível de água nas barragens portuguesas em tempo real.

Barragens próximas do volume morto

No último dia do mês de julho de 2022 e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se uma descida no volume armazenado em todas as bacias hidrográficas monitorizadas. Das 60 albufeiras monitorizadas, 5 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 26 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.

Os armazenamentos de julho de 2022 por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores às médias de armazenamento de julho (1990/91 a 2020/21), exceto para a bacia do Ave.

Segundo as informações, existem já 3 barragens com o volume de armazenamento de água próximo do volume morto - reserva técnica que fica abaixo dos tubos de captação.

Estas e outras informações podem ser seguidas no serviço barragens.pt.

Este serviço, criado pelo engenheiro de software Ricardo Paiva, que usou a plataforma de mapas Mapbox onde são mostrados dados públicos, usados através de APIs, que nos dão uma visão organizada, simplificada e didática sobre os níveis de armazenamento de 11 bacias hidrográficas de Portugal continental.

O mapa, com a respetiva bacia escolhida, apresenta-nos ainda algumas informações como, por exemplo, o nome da bacia, o rio ou rios que a servem, a percentagem atual de armazenamento e a média. Além disso, os dados dão-nos uma visão mais alargada do nível de água armazenada num período de vários anos.

Os níveis da seca medem-se pelo índice PDSI (Palmer Drought Severity Índex), que tem em conta a quantidade de precipitação, a temperatura do ar e a capacidade de água disponível no solo.

Esta situação está já a levar certos municípios a equacionar o corte da água durante a noite.