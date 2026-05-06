Sabia que Portugal ainda só tem 30% da infraestrutura em 5G?

O Governo reconhece que a implementação do 5G em Portugal ainda está longe de estar concluída. Segundo o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, apenas cerca de 30% da infraestrutura nacional está atualmente suportada em 5G.

A declaração foi feita durante uma intervenção em Lisboa, no encerramento da apresentação do Centro de Excelência para a Inovação da Mastercard, onde o governante abordou o estado atual do setor das telecomunicações e os desafios futuros.

“Hoje dizemos que temos 5G em Portugal, não o temos”, afirmou Miguel Pinto Luz, sublinhando que o país ainda está numa fase intermédia da transição tecnológica.

5G ainda longe do potencial esperado

De acordo com o ministro, apesar da presença comercial da tecnologia, grande parte da infraestrutura ainda não funciona em modo 5G completo, o chamado 5G standalone, essencial para desbloquear casos de uso avançados em áreas como indústria, saúde ou redes privadas.

“Temos só 30% da nossa infraestrutura em 5G, pelo que é obrigatório garantir a conclusão total do deployment”, reforçou.

Esta situação significa que muitas das promessas associadas à quinta geração móvel, como baixa latência extrema, redes inteligentes e suporte massivo a dispositivos IoT, ainda não estão totalmente disponíveis no território nacional.

Pressão sobre os operadores e investimento

Miguel Pinto Luz destacou ainda a necessidade de acelerar o investimento por parte dos operadores de telecomunicações, de forma a cumprir os objetivos nacionais e europeus.

O Governo tem também vindo a reforçar o enquadramento legal e regulatório para facilitar o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo redes de nova geração, inteligência artificial e infraestruturas digitais.

Entre as prioridades estão ainda os investimentos em cabos submarinos, data centers e infraestruturas críticas, consideradas fundamentais para atrair grandes projetos tecnológicos internacionais.

Apesar do atraso na implementação total do 5G, o Executivo mantém a ambição de posicionar Portugal como um hub tecnológico europeu, apoiado em investimento estrangeiro e em infraestruturas digitais de última geração.

O objetivo passa por acelerar a transformação digital e garantir que o país não fica para trás na corrida global pela conectividade avançada.