E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, acompanhámos o evento Galaxy Unpacked e do novo Samsung Galaxy S25, analisámos o monitor LG UltraGear OLED 45GS95QE e o Mini PC Chuwi LarkBox S, falámos do novo DS N°8, e muito mais.

A IA está a chegar ao Windows 11 de forma completa. A Microsoft quer tornar esta sua ajuda presente de forma permanente e isso tem sido visto. Agora, e ainda no programa de testes, temos finalmente uma pesquisa ainda mais inteligente e mais capaz.

O Fossibot S3 Pro promete revolucionar o mercado com o seu design de ecrã duplo e características Premium a um preço acessível. Lançado hoje no AliExpress, este dispositivo oferece muita inovação e tecnologia por apenas cerca de 170€.

O LG UltraGear OLED 45GS95QE é uma das propostas mais impressionantes no mercado dos monitores gaming. Com um design curvo e especificações que justificam o preço, foi concebido para proporcionar uma experiência de jogo imersiva e sem igual. Deixamos a nossa análise.

A DS apresentou em Portugal o novo DS N°8. Com alusão à nomenclatura francesa da perfumaria, o 100% elétrico promete o que poucos conseguem oferecer: 750 km (ciclo WLTP) e 500 km de autonomia em autoestrada.

Game changer: um grupo de cientistas pode ter descoberto uma forma natural de regular os níveis de açúcar no sangue e reduzir os desejos por alimentos doces, semelhante ao funcionamento de medicamentos como o Ozempic.

A Peugeot anunciou, hoje, que os seus E-208 e E-308 100% elétricos conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respetivamente, entre 84 modelos, no Ecotest 2024 do ADAC, o automóvel clube alemão e o maior da Europa.

Trabalhar, estudar ou aproveitar momentos de lazer exige soluções práticas e eficientes. Mini PCs são ideais para quem valoriza desempenho em espaços reduzidos e minimalistas. O Chuwi LarkBox S combina potência e versatilidade, sendo uma excelente escolha para a generalidade dos propósitos. Descubra todos os detalhes na nossa análise completa.

A Samsung eleva a fasquia da inovação com a linha Galaxy S25, uma família de smartphones que coloca a inteligência artificial no centro da experiência mobile. Os Galaxy S25 Ultra, S25+ e S25 chegam com funcionalidades inovadoras, desempenho de topo e um design elegante, redefinindo como interagimos com a tecnologia.

Cientistas da Universidade Case Western Reserve, dos Hospitais Universitários e do Houston Methodist estão a lançar uma iniciativa para aproveitar a inteligência artificial (IA) na previsão de insuficiência cardíaca e outros eventos cardiovasculares com uma precisão nunca antes vista.

Investigadores do Michigan desenvolvem uma nova tecnologia de purificação da água que transforma a água do mar em água potável sem a utilização maciça de produtos químicos.

A OpenAI apresentou o Operator, uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) projetada para simplificar tarefas online. Este novo agente é capaz de navegar na internet de forma autónoma e realizar diversas tarefas, como preencher formulários e fazer encomendas.