Estas são as novidades que a Google revelou no Galaxy Unpacked da Samsung

No evento Galaxy Unpacked de ontem, a Google demonstrou o seu compromisso em reinventar a experiência Android com a inteligência artificial no centro. Através de uma série de atualizações e novas funcionalidades, pretende criar experiências mais intuitivas, personalizadas e acessíveis para todos os utilizadores.

Gemini: assistente de IA ainda mais poderoso

O Gemini, o assistente de IA da Google, recebeu uma série de atualizações significativas. Com a multitarefa pode pedir ao Gemini para realizar várias ações em diferentes aplicações simultaneamente. Esta funcionalidade já está disponível para todos os utilizadores de Gemini na versão Web, Android e iOS.

Também o Gemini Live ficou mais visual, permitindo ter conversas naturais com a IA, agora suporta a integração de imagens, ficheiros e vídeos do YouTube. Isso torna as interações mais multimodais, pessoais e contextuais. Esta funcionalidade está disponível a partir de agora nos dispositivos Pixel 9 e Samsung S25.

A Google anunciou também as funcionalidades do Projeto Astra, que incluem partilha de ecrã e transmissão de vídeo ao vivo na aplicação Gemini. Estas funcionalidades estarão disponíveis nos próximos meses, inicialmente nos dispositivos Pixel e Samsung S25.

Circundar para Pesquisar: Mais inteligente e útil

O Circundar para Pesquisar também recebeu duas atualizações importantes. Ao circundar elementos no ecrã, como imagens ou lugares, a funcionalidade AI Overviews fornece informações úteis e links para explorar mais sobre o tema. Esta funcionalidade está disponível globalmente em inglês. O Circundar para Pesquisar agora reconhece números de telefone, endereços de email e URLs, permitindo realizar ações como ligar, enviar emails ou visitar websites com um único toque.

Acessibilidade e IA para experiência inclusiva

A Google e a Samsung reforçaram a sua parceria para oferecer as melhores experiências possíveis com as mais recentes tecnologias e inovações, com foco na acessibilidade. O TalkBack nos dispositivos Samsung integra agora o Gemini Nano, um modelo de IA otimizado para tarefas no dispositivo, que proporciona descrições de imagens mais ricas e detalhadas para pessoas cegas ou com visão reduzida.

Com estas novidades, a Google e a Samsung demonstram o seu compromisso em integrar a IA em todos os aspetos da experiência Android. Isso irá tornar os smartphones mais úteis, intuitivos e acessíveis para todos.