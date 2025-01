Análise LG UltraGear 45GS95QE-B: Monitor gaming que impressiona em todos os aspetos

O LG UltraGear OLED 45GS95QE é uma das propostas mais impressionantes no mercado dos monitores gaming. Com um design curvo e especificações que justificam o preço, foi concebido para proporcionar uma experiência de jogo imersiva e sem igual. Deixamos a nossa análise.

Este monitor combina um ecrã OLED curvo de 45 polegadas com tecnologias como HDR True Black 400, taxa de atualização de 240Hz e suporte para NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro. Overall, será que vale o preço?

Especificações do LG UltraGear 45GS95QE-B

Especificações Acessório Adaptador : Sim

: Sim Relatório de Calibração (Papel) : Sim

: Sim DisplayPort : Sim

: Sim HDMI : Sim (versão 2.1)

: Sim (versão 2.1) HDMI (Cor/Comprimento) : Black / 1.8m

: Black / 1.8m Cabo de Alimentação : Sim

: Sim USB A para B: Sim Conectividade DisplayPort : Sim (1ea)

: Sim (1ea) Versão DisplayPort : 1.4 (DSC)

: 1.4 (DSC) HDMI : Sim (2ea)

: Sim (2ea) Saída de Auriculares : 4-pole (Som + Microfone)

: 4-pole (Som + Microfone) Entrada USB Downstream : Sim (2ea/ versão 3.0)

: Sim (2ea/ versão 3.0) Entrada USB Upstream: Sim (1ea/ versão 3.0) Dimensões/ Peso Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm] : 1143 x 301 x 550 mm

: 1143 x 301 x 550 mm Dimensões sem base (L x A x P) [mm] : 992.7 x 457 x 218 mm

: 992.7 x 457 x 218 mm Dimensões com base (L x A x P) [mm] : 992.7 x 657.7 x 335.1 (UP) 992.7 x 537.7 x 335.1 (Down)

: 992.7 x 657.7 x 335.1 (UP) 992.7 x 537.7 x 335.1 (Down) Peso com embalagem (kg) : 18.3kg

: 18.3kg Peso sem base (kg) : 8.9kg

: 8.9kg Peso com base (kg): 12.3kg Ecrã Relação de Proporção : 21:9

: 21:9 Brilho (Mín.) [cd/m²] : 250 cd/m²

: 250 cd/m² Brilho (Típ.) [cd/m²] : 275 cd/m²

: 275 cd/m² Color Bit : 10bit

: 10bit Color Depth (Número de Cores) : 1.07 B

: 1.07 B Gama de Cor (Mín.) : DCI-P3 90% (CIE 1976)

: DCI-P3 90% (CIE 1976) Gama de Cor (Típ.) : DCI-P3 98.5% (CIE 1976)

: DCI-P3 98.5% (CIE 1976) Nível de Contraste (Mín.) : 1200000:1

: 1200000:1 Nível de Contraste (Típ.) : 1500000:1

: 1500000:1 Curvatura : 800 R

: 800 R Tipo de Painel : OLED

: OLED Dimensão do Pixel (mm) : 0.303 x 0.303

: 0.303 x 0.303 Taxa de Atualização (Máx.) [Hz] : 240

: 240 Resolução : 3440 x 1440

: 3440 x 1440 Tempo de Resposta : 0.03ms (GTG)

: 0.03ms (GTG) Dimensão (cm) : 113

: 113 Dimensão (polegadas) : '44.5

: '44.5 Acabamento da Superfície : Antirreflexo, baixa reflexão do polarizador frontal

: Antirreflexo, baixa reflexão do polarizador frontal Ângulo de Visualização (CR≥10): 178º (R/L), 178º (U/D) Características Black Stabilizer : Sim

: Sim AMD FreeSync : FreeSync Premium Pro

: FreeSync Premium Pro Auto Input Switch : Sim

: Sim Cores Calibradas em Fábrica : Sim

: Sim Color Weakness : Sim

: Sim Crosshair : Sim

: Sim Dynamic Action Sync : Sim

: Sim Contador FPS : Sim

: Sim HDR 10 : Sim

: Sim Efeito HDR : Sim

: Sim Calibração HW : HW Calibration Ready

: HW Calibration Ready NVIDIA G-Sync : G-SYNC Compatible

: G-SYNC Compatible Outros (características) : VESA DSC Tech, 4 way Joystick

: VESA DSC Tech, 4 way Joystick PBP : 2 PBP

: 2 PBP PIP : Sim

: Sim Modo de Leitura : Sim

: Sim RGB LED Lighting : Hexagon Lighting

: Hexagon Lighting Smart Energy Saving : Sim

: Sim Chave Definida por Utilizador : Sim

: Sim VESA DisplayHDR : DisplayHDR True Black 400

: DisplayHDR True Black 400 VRR (Taxa de Atualização Variável): Sim Informações Nome do Produto : UltraGear

: UltraGear Ano: Y24 Características Mecânicas Posição do Ecrã : Tilt/Height/Swivel

: Tilt/Height/Swivel Design Borderless : 4-Side Virtually Borderless Design

: 4-Side Virtually Borderless Design OneClick Stand : Sim

: Sim Suporte VESA [mm]: 100 x 100 mm Energia Entrada CA : 100~240 V (50/60Hz)

: 100~240 V (50/60Hz) Saída DC : 20 V 13.5 A

: 20 V 13.5 A Consumo de Energia (DC Desligada) : Menos de 0.3W

: Menos de 0.3W Consumo de Energia (Energy Star) : 46 W

: 46 W Consumo Energético (Suspensão) : Menos de 0.5W

: Menos de 0.5W Consumo Energético (Méd.) : 57.5 W

: 57.5 W Tipo: Transformador Externo (Adaptador) Som DTS HP:X: Sim

Na caixa

Monitor

Base de suporte ao monitor

Cabos DisplayPort HDMI 2.1 USB A para B Alimentação

Papéis Informações do adaptador Relatório de segurança da qualidade do display Guia de início rápido Informações regulamentares Garantia



Design e qualidade de construção impecáveis

O design do 45GS95QE é um dos seus grandes pontos, literalmente. Parece bem construído com materiais de primeira qualidade e não tem problemas óbvios quanto à forma como é montado. As molduras também estão bem fixadas ao ecrã.

A curvatura de 800R cria uma experiência bastante envolvente, e é interessante o quão "rodeado" se fica quando se usa este monitor. Além disso, o design quase sem margens e a iluminação hexagonal contribuem para um aspeto moderno e elegante, ideal para setups gaming.

O suporte é de metal, enquanto o resto do monitor é de plástico sólido. Conta também com uma abertura na parte traseira para poder passar todos os cabos, o que é super conveniente se precisa de ter o cable management sempre em dia (como eu).

Na parte inferior do monitor está localizado o botão de configurações, que permite ajustar o brilho, modos de jogo, poupança de energia, entre outros, e na parte traseira encontram-se todas as entradas, que abordamos numa secção mais à frente.

O 45GS95QE tem um ângulo de visualização horizontal incrível. Embora tecnicamente não seja perfeito, uma vez que a imagem começa a desvanecer-se em ângulos extremamente amplos, não terá problemas em olhar para o ecrã de diferentes ângulos.

De um modo geral, o monitor é cómodo de usar e não se torna desconfortável, mesmo tendo de rodar ligeiramente a cabeça para chegar a todos os cantos.

Qualidade de imagem do LG UltraGear 45GS95QE-B

O monitor apresenta uma resolução Ultra-WQHD (3440 x 1440) com uma proporção de 21:9, e proporciona um campo de visão 34% maior do que os monitores convencionais 16:9.

O ecrã exibe cores vibrantes e pretos profundos, graças à tecnologia OLED, com um rácio de contraste impressionante de 1.500.000:1.

O suporte para DCI-P3 98,5% e o DisplayHDR True Black 400 garantem uma reprodução de cores detalhada, mesmo em cenários muuuito claros ou muuuito escuros. O brilho, que varia de 275 a 1300 nits, assegura uma experiência visual excelente em diferentes condições de iluminação.

Claro, a resolução poderia ser maior tendo em conta o tamanho do ecrã, mas este mostrou-se capaz em todas as ocasiões, tanto a ver vídeos no Youtube, como a programar num IDE com tema dark. Todos os vídeos, imagens e textos pareciam naturais.

Performance em jogos

Com uma taxa de atualização de 240Hz e um tempo de resposta de apenas 0,03ms (GtG), o UltraGear 45GS95QE oferece uma fluidez excecional em jogos. A certificação VESA AdaptiveSync e a compatibilidade com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro garantem movimentos suaves e sem interrupções, reduzindo drasticamente o screen tearing e o stuttering.

Estas características tornam o monitor perfeito para jogos competitivos onde cada fração de segundo conta, como o Rocket League.

Funções adicionais como o Dynamic Action Sync, o Estabilizador de Tons Escuros e o Crosshair oferecem imensas vantagens táticas, e melhoram a precisão e a visibilidade em situações críticas. O FPS counter é também uma adição útil para gerir o desempenho em tempo real.

Ao jogar Rocket League com o UltraGear 45GS95QE, os 240Hz tornam-se evidentes. O movimento dos carros e da bola é incrivelmente fluido, o que permitiu uma experiência bastante responsiva, especialmente em jogadas de alta intensidade.

O Dynamic Action Sync é particularmente útil em partidas onde a velocidade de reação é essencial. A capacidade de minimizar o input lag pode ser um fator decisivo entre acertar ou falhar uma defesa crucial. Os detalhes são bem visíveis, mesmo em áreas mais escuras do campo, onde o contraste é mais acentuado. Overall, é uma experiência de outro mundo...

Conectividade

O monitor é equipado com entradas DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, permitindo uma taxa de atualização de até 240Hz em ambas as interfaces. Os cabos necessários estão incluídos, o que facilita bastante a configuração.

Além disso, as opções de PBP (Picture-by-Picture) e PIP (Picture-in-Picture) permitem visualizar conteúdos de duas fontes diferentes no mesmo ecrã, uma funcionalidade particularmente útil para multitasking - como estar numa reunião importantíssima no Teams e a ver os updates no Pplware na outra janela.

Exemplos de configurações rápidas

Desativar o modo de Poupança de Energia.

Definir o Modo de Jogo como Jogador 1.

Definir o brilho para 10.

PBP/PIP.

Veredicto do LG UltraGear 45GS95QE-B

O LG UltraGear OLED 45GS95QE é um monitor gaming que impressiona em todos os aspetos. Desde a qualidade de imagem até à fluidez de jogo, passando pelo design e funcionalidades adicionais, este monitor é uma escolha sólida para jogadores que procuram o melhor desempenho e experiência imersiva.

Seja para competir em jogos de ritmo acelerado ou para desfrutar de aventuras cinematográficas, o 45GS95QE oferece uma experiência única, justificando o seu posicionamento como um dos monitores de gaming mais avançados do mercado.

O seu preço não é, de todo, a parte mais agradável. Contudo, para os que perseguem o pico da qualidade, certamente compensará.

LG UltraGear 45GS95QE-B