Robotáxi da Tesla foi apanhado em testes. Veja o Cybercab em ação!

A Tesla apresentou o seu robotáxi, recentemente, depois de muita especulação. Não sendo claro quando chegará efetivamente às estradas, o Cybercab foi apanhado a circular na Giga Texas, nos Estados Unidos. Espreite-o em ação!

No mês passado, a Tesla mostrou ao mercado o seu robotáxi, a par de outras novidades curiosas. Não estando ainda totalmente operacional, a ideia passou por demonstrar como se comportaria uma frota de modelos autónomos a operar numa cidade.

Com estradas curtas e controladas, o estúdio Warners Bros foi palco da demonstração da Tesla.

Apesar da exibição ter entusiasmado os (tel)espetadores, a fabricante ainda não assegurou as licenças necessárias para testar a condução autónoma. De recordar que o Cybercab não possui pedais nem volante.

Não sendo isso um impedimento, o robotáxi foi apanhado em testes, na Gigafactory Texas, em Austin, nos Estados Unidos.

Além de os regulamentos de condução autónoma no Texas serem muito mais flexíveis do que na Califórnia, onde a Tesla apresentou o Cybercab, algumas das estradas no complexo da Gigafactory Texas são privadas, possibilitando os testes.

De facto, durante vários anos, a Tesla evitou testar a sua tecnologia de condução autónoma na Califórnia, por forma a contornar os relatórios de dados exigidos pelo Department of Motor Vehicles da Califórnia.

Uma vez que o Texas não exige licenças para veículos autónomos, espera-se que os testes continuem pelas suas estradas.