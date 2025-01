Novidade do WhatsApp para o iPhone! Em breve poderá usar mais que 1 conta

As novidades chegam ao WhatsApp a um ritmo muito elevado. O serviço de mensagens da Meta quer bater a concorrência e para isso tem preparado novas funcionalidades e novas capacidades. A mais recente está dedicada ao iOS e promete trazer algo que é pedido há muito. Falamos de poder usar mais que 1 conta no WhatsApp.

O WhatsApp adicionou recentemente novos efeitos de câmara, autocolantes e reações rápidas à sua aplicação, mas há muito mais melhorias que os seus programadores planeiam introduzir nos próximos meses. Uma das melhorias passa pela possibilidade de usar mais do que 1 conta do WhatsApp no ​​​​mesmo dispositivo.

A descoberta veio da equipa do WaBetaInfo, que explora as novas versões de teste que vão sendo lançadas. A novidade veio numa nova atualização do iOS que traz o WhatsApp para a versão 25.2.10.70. Esta inclui a possibilidade de adicionar e gerir várias contas na app dedicada ao iPhone.

A mesma funcionalidade foi descoberta pela primeira vez em agosto de 2023, mas o WhatsApp só testava o suporte para várias contas no Android na altura. Agora, tudo parece indicar que o WhatsApp planeia trazer esta funcionalidade também para os utilizadores do iOS em algum momento no futuro.

Resta saber como será implementado o suporte a múltiplas contas no iOS. Atualmente os utilizadores podem escolher entre configurar o dispositivo como conta principal ou ler um código QR para ligar uma nova conta como secundária. Isto permitirá que os utilizadores do iOS alternem entre contas do WhatsApp rapidamente, sem terem de utilizar vários dispositivos.

Adicionar suporte para várias contas não é tão fácil como pode parecer. A aplicação terá de manter todas as conversas organizadas num único dispositivo, mantendo as contas separadas. As notificações, conversas, cópias de segurança e definições permanecerão exclusivas para cada conta, a menos que o utilizador queira que funcionem de forma semelhante.

Infelizmente, é cedo para saber quando é que o WhatsApp prevê lançar o suporte para várias contas no iOS. Ainda assim, ver que a empresa já trabalha nesta funcionalidade significa que não demorará muito tempo até que esta funcionalidade que é pedido por muitos utilizadores demorará.