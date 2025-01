Anúncios de uma hora no YouTube é a nova resposta da Google ao bloqueio de publicidade?

Há uma guerra declarada entre a Google e todos os que contornam os anúncios do YouTube. As medidas aplicadas têm escalado e tornado a utilização deste serviço limitada em alguns casos. O mais recente caso vem trazer anúncios de uma hora que não podem ser contornados. A questão é se esta é mesmo uma ação da Google ou um problema em outro lado.

O YouTube decidiu levar a sua posição na exibição de anúncios aos seus utilizadores para o próximo nível. A sua luta contra os bloqueadores de anúncios tem já estado muito ativa e, aparentemente, com resultados, mas agora tomou uma medida que muitos parecem não entender.

No que parece ser uma nova medida que está ativa, os utilizadores registaram novas queixas sobre anúncios do YouTube que duram horas. Isso, naturalmente, interrompe a sua experiência de visualização. As capturas de ecrã partilhadas revelaram que os anúncios duravam entre uma e três horas e que era impossível ignorá-los.

Inicialmente, as suspeitas recaíram, como é normal, sobre o YouTube. Alguns utilizadores sugeriram que os anúncios longos eram uma tática para direcionar os utilizadores para uma subscrição Premium sem anúncios. No entanto, as investigações posteriores revelaram que os bloqueadores de anúncios eram afinal os ​​culpados prováveis.

Os utilizadores que relataram estes anúncios longos confirmaram que estavam a utilizar software para bloqueio de anúncios. Verificou-se que estes softwares apresentavam problemas e não conseguiam identificar corretamente os anúncios, resultando em longos tempos de reprodução.

Neste contexto, é possível afirmar que não houve nenhuma movimentação deliberada da plataforma da Google e que houve um problema técnico entre os bloqueadores de anúncios e o sistema de anúncios do YouTube. Embora os anúncios longos levem a uma experiência negativa do utilizador, parece que o YouTube não é o culpado.

A Google, entretanto, já reagiu a esta situação e revelou que os anúncios que não podem ser ultrapassados no YouTube são limitados a apenas 15 segundos. A empresa reconhece ainda os seus esforços para detetar o bloqueio de anúncios e o seu interesse em desencorajar essa prática. Embora a empresa não diga isso diretamente, estes anúncios longos são um exemplo de uma ferramenta para desabilitar a reprodução de vídeos para quem viola os Termos de Serviço.