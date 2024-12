YouTube é a nova Steam? Plataforma está a testar minijogos multijogador

O YouTube está a preparar-se para lançar novas funcionalidades multijogador para alguns dos seus mini-jogos. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da aplicação, pertencente à Google, para expandir as capacidades dos Playables e manter os utilizadores mais tempo na plataforma.

Para quem não conhece, os Playables são uma funcionalidade que foi testada pela primeira vez há um ano. Em maio de 2024, o portifólio gratuito de mais de 130 jogos foi ampliado a mais utilizadores, depois de inicialmente estar limitado aos membros Premium.

Esta coleção inclui jogos de vários géneros, como ação, arcade, quebra-cabeças, trivia, palavras, corrida, simulação e desporto. Com a adoção de funcionalidades multijogador, a Google espera aumentar o envolvimento dos utilizadores e proporcionar experiências de jogo em tempo real, prolongando assim o tempo passado na plataforma.

Estamos a começar a testar uma nova funcionalidade multijogador para alguns jogos específicos dos Playables no YouTube. O modo multijogador permite que os utilizadores joguem em tempo real com outras pessoas.

Afirmou a empresa num comunicado oficial.

Utilizadores vão passar ainda mais tempo no YouTube

Com esta nova funcionalidade, os Playables tornar-se-ão ainda mais atrativos para utilizadores que procuram novas opções de entretenimento ou que já passam bastante tempo na app. O modo multijogador acrescenta um elemento social.

Este movimento do YouTube reflete uma tendência crescente no setor tecnológico, onde outras grandes empresas, como a Netflix e o LinkedIn, também têm incorporado jogos nas suas plataformas para aumentar o envolvimento dos utilizadores. Estas estratégias têm como objetivo reter a atenção do público durante mais tempo.

No entanto, dado que a popularidade destes jogos ainda é limitada, permanece uma incerteza sobre o quão bem-recebida será a nova funcionalidade multijogador dos Playables. Quanto à sua utilização em Portugal, apesar das novidades promissoras, ainda não foi anunciado quando estarão disponíveis estas funcionalidades.

