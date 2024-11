YouTube está cada vez mais parecido com o TikTok e testa nova interface no Android

A Google tem estado a mudar as interfaces dos seus serviços e das suas apps, adaptando-as muitas vezes ao que a concorrência oferece. As provas estão bem à vista e agora é, novamente, o YouTube que se adapta, parecendo-se cada vez mais com o TikTok, o seu maior concorrente no campo dos vídeos.

O YouTube testa uma nova interface no Android

O YouTube está a testar um novo gesto de deslizar na sua aplicação Android que mudará a experiência de vídeo em ecrã inteiro. No entanto, esta situação começou a causar preocupações entre os utilizadores. Esta mudança invulgar causou controvérsia entre a grande base de utilizadores da plataforma.

A atualização, que está em fase de testes, altera a função do gesto de deslizar para baixo nos vídeos de ecrã inteiro. Este gesto, que era antes usado para sair do ecrã inteiro e voltar à interface principal, permitirá a transição para o vídeo seguinte neste novo teste.

A nova funcionalidade é semelhante à experiência do YouTube Shorts. Os utilizadores podem alternar entre estes vídeos de formato curto deslizando para cima ou para baixo. Esta mudança, que visa garantir a consistência entre os diferentes formatos de vídeo da plataforma, preocupa muitos utilizadores.

Serviço de vídeos cada vez mais parecido com o TikTok

A maior preocupação existente é que os utilizadores quebrem os seus hábitos. O gesto de deslizar para baixo sempre foi um método para sair do ecrã completo. Esta mudança exige que os utilizadores aprendam um novo comportamento que será o padrão.

Existe também um botão dedicado na interface do YouTube para entrar e sair do modo de ecrã inteiro, tornando desnecessário o gesto de deslizar para baixo. Muitos utilizadores acham que seria melhor continuar a utilizar o gesto de deslizar para baixo para sair do modo de ecrã inteiro, uma vez que proporciona uma experiência mais confortável, especialmente em dispositivos de ecrã grande, como os tablets.

A mudança está atualmente a ser testada com um número limitado de utilizadores Android. Provavelmente ainda demorará a ficar disponível para a versão estável. Tal como aconteceu em outras situações, esta poderá bem ser uma alteração na interface que não agradará a todos, mas que se tornará inevitável, ainda mais por ser próxima do TikTok.