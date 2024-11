Elon Musk está empenhado em remodelar a administração do governo dos EUA

O património líquido de Elon Musk ultrapassou os 300 mil milhões de dólares, continuando a subir rapidamente à medida que as ações da Tesla registam um crescimento notável. No entanto, as ambições do magnata vão muito além do sucesso empresarial - está a preparar-se para assumir um papel significativo na remodelação do governo dos EUA.

Musk quer um Departamento de Eficiência Governamental para os EUA

À medida que o valor da Tesla aumenta em antecipação de regulamentos governamentais favoráveis, Elon Musk parece estar pronto para desempenhar um papel fundamental na condução de mudanças políticas, particularmente nas áreas de transporte e tecnologia.

Uma proposta ousada que surgiu foi a criação de um novo órgão governamental chamado DOGE - um acrónimo que faz referência à popular criptomoeda Dogecoin. A visão de Musk para o DOGE é estabelecer um "Departamento de Eficiência Governamental".

Este departamento se concentrar-se-ia em reduzir a dívida nacional dos EUA e simplificar as operações do governo, incluindo potencialmente cortar o número de funcionários federais. Embora os detalhes permaneçam escassos, o conceito foi discutido publicamente por Musk em várias ocasiões.

A defesa de Musk da resolução do problema da dívida nacional é particularmente relevante, dado que a dívida federal dos EUA ronda atualmente os 35 biliões de dólares, um valor que continua a crescer. Musk descreveu repetidamente esta dívida como "insustentável", fazendo eco das preocupações sobre o impacto a longo prazo dos gastos excessivos do governo.

Desde as medidas de estímulo relacionadas com a pandemia até aos investimentos em tecnologia e ao aumento das taxas de juro, Musk argumenta que a estratégia fiscal do governo dos EUA está a caminhar para uma crise financeira.

Musk mostrou interesse na Bitcoin como parte da solução

Mas não foi o único... O próprio Donald Trump levantou a possibilidade de usar criptomoedas, especificamente Bitcoin, para ajudar a reduzir a dívida dos EUA. Numa entrevista, Trump pensou em pagar a dívida nacional com Bitcoin, que registou um crescimento significativo nos últimos anos.

Esta ideia ganhou mais força durante a conferência Bitcoin 2024, onde Trump apoiou o conceito de estabelecer uma "reserva estratégica nacional de bitcoins". A senadora Cynthia Lummis sugeriu que os EUA poderiam acumular um milhão de BTC em cinco anos, mantendo-o por duas décadas para reduzir a dívida nacional.

Enquanto Musk procura agora resolver o problema da dívida nacional, a noção de utilizar o crescimento da Bitcoin para ajudar a aliviar os esforços financeiros está a ser revista. Ainda não se sabe se esta ideia ganha força, mas com a influência de Musk e a crescente popularidade dos ativos digitais, o potencial de tal estratégia está a tornar-se um tópico de discussão.

