OPPO Find X8 está a chegar ao mercado global e Portugal está na lista

Depois de algum tempo em que esteve afastada de alguns mercados na Europa, a OPPO prepara-se para voltar em grande. Para isso apostará nos seus recentes modelos, o OPPO Find X8 e X8 Pro. Estes 2 modelos já têm data para serem apresentados e tudo acontecerá muito em breve.

A nova série principal da OPPO, a Find X8, lançada no passado dia 24 de outubro, está agora pronta para ser apresentada no mercado global. A empresa divulgou a data de lançamento da sua série OPPO Find X8 no mercado global, principalmente com a sua câmara excecional.

Esta série Find X8 é, sem qualquer dúvida, muito importante para a OPPO. Devido a problemas legais na Europa, alguns modelos da série anterior não puderam ser vendidos fora da China. A série composta pelos modelos Find X8 e X8 Pro chegará ao mercado global no dia 21 de novembro e marcará o princípio da mudança.

O OPPO Find X6 Pro e o X7 Ultra eram bastante ambiciosos com as suas câmaras quando foram lançados. Pelas razões já apresentadas, estes smartphones não puderam chegar aos mercados na Europa. Os modelos da série Find X8 estarão finalmente disponíveis na Europa dentro de duas semanas. O evento de lançamento global será realizado em Bali, na Indonésia.

Os smartphones são bastante impressionantes, com as suas câmaras em destaque. O modelo base da série é composto por uma câmara principal de 50 megapíxeis, lente ultra grande angular de 50 megapíxeis e trio periscópio 3x de 50 megapíxeis. A câmara do modelo Pro da série é bastante notável. Uma lente periscópio 6x de 50 megapíxeis é adicionada à configuração tripla do modelo padrão e um conjunto quádruplo está incluído.

Quando olhamos para os painéis frontais destes smartphones, temos no Find X8 padrão um ecrã OLED de 120 Hz (2.760 x 1.256) de 6,59 polegadas, enquanto a versão Pro tem um ecrã OLED de 120 Hz (2.780 x 1.264) de 6,78 polegadas. Além disso, os smartphones vão chegar aos mercados da Europa com o SoC Dimensity 9400 da MediaTek.

É com estes argumentos que a OPPO quer voltar a conquistar os mercados na Europa, entre eles Portugal, e outras regiões do globo. A concorrência é forte nestas linhas de topo, mas os OPPO Find X8 vão certamente ter armas para se bater de forma igual ou até superar o que está no mercado.