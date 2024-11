A Tesla já vale mais que as 10 maiores fabricantes de automóveis

A proximidade entre Elon Musk e Donal Trump parece estar a dar os primeiros frutos. Nem sempre foi bem entendida, mas os resultados práticos mostram que está a resultar numa posição única da marca, pelo menos nos EUA. O resultado obtido agora em bolsa colocaram a Tesla a valer mais que as 10 maiores fabricantes de automóveis.

Tesla disparou em bolsa e vale 1 bilião de dólares

As ações da Tesla subiram para uma avaliação de 1 bilião de dólares. Isto deverá ter acontecido devido à ideia de que a relação entre Donald Trump e Elon Musk irá beneficiar a fabricante automóvel. A empresa vale praticamente mais do que os próximos 10 maiores fabricantes de automóveis juntos.

A Tesla alargou a sua recuperação pós-eleitoral em mais 7%. Isto resultou em que a sua avaliação em bolsa a ultrapassar 1 bilião de dólares pela primeira vez em anos. A empresa é, há muito, o fabricante automóvel mais valioso do planeta, mas agora vale mais do que os 10 maiores fabricantes de automóveis juntos.

Considerando que não houve mudanças significativas na Tesla na última semana, para além das eleições nos EUA, é bastante claro que esta valorização está relacionada com as eleições nos EUA e a relação próxima entre o CEO da Tesla, Elon Musk, e o presidente eleito, Donald Trump.

Proximidade de Elon Musk a Donald Trump resultou

A Tesla adicionou mais de 200 mil milhões de dólares à sua avaliação desde a eleição. Isto é toda uma Toyota acrescentada à sua avaliação. É difícil dizer exatamente o que Trump diz que vai fazer e o que realmente faz nem sempre são as mesmas coisas, mas existem algumas teorias.

O futuro presidente dos EUA deixou claro que queria remover os incentivos aos veículos elétricos que impediram a queda das vendas da Tesla nos EUA nos últimos anos. Isto tornará os veículos da Tesla mais caros, mas alguns acionistas da Tesla esperam que isso prejudique a concorrência de outros veículos elétricos, deixando a Tesla sozinha no futuro.

Além disso, esperam algo semelhante com as tarifas que Trump tem prometido impor sobre bens provenientes de outros países. Embora todos os custos automóveis provavelmente subam, os investidores acreditam que a Tesla conseguirá suportar as tarifas melhor do que a concorrência. Existe também a ideia de que Donald Trump poderá criar exceções para ajudar a Tesla, agora que Elon Musk está próximo.