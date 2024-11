Elon Musk: ações da Tesla dispararam com a vitória de Donald Trump

As ações da Tesla dispararam após a notícia da vitória de Donald Trump na corrida à Casa Branca. Os investidores apostaram que a proximidade de Elon Musk a Donald Trump será positiva para a marca e que isso se refletirá nos lucros da Tesla.

Ações da Tesla dispararam após vitória de Donald Trump

A Tesla deverá obter ganhos significativos sob a administração Trump, com a ameaça de diminuição dos subsídios às energias alternativas e aos veículos elétricos, causando os maiores danos aos concorrentes mais pequenos. Os planos de Trump para tarifas elevadas sobre as importações chinesas tornam menos provável que os carros elétricos chineses sejam vendidos nos EUA num futuro próximo.

Esta dinâmica poderá dar a Elon Musk e à Tesla uma clara vantagem competitiva num ambiente não subsidiado de carros elétricos. A isso irá juntar-se as prováveis ​​tarifas mais elevadas na China que continuariam a afastar as marcas chinesas de carros elétricos mais baratos.

As ações da Tesla dispararam 14,8% na quarta-feira, enquanto as ações dos fabricantes rivais de veículos elétricos caíram a pique. A Nio, com sede em Xangai, caiu 5,3%. As ações da fabricante da fabricante americana Rivian caíram 8,3% e as do Lucid Group caíram 5,3%.

Elon Musk espera mudanças nos apoios aos carros elétricos

A Tesla domina as vendas de veículos elétricos nos EUA, com 48,9% de quota de mercado, segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA. Esta posição certamente que sairá reforçada com a proximidade de Elon Msuk a Donald Trump e ao executivo do próximo presidente dos EUA.

Os subsídios para a energia limpa fazem parte da Lei de Redução da Inflação, sancionada pelo Presidente Joe Biden em 2022. Esta incluía créditos fiscais para a produção, juntamente com créditos fiscais para os consumidores de veículos elétricos.

Elon Musk foi um dos maiores doadores de Trump, gastando pelo menos 119 milhões de dólares para mobilizar os apoiantes de Trump para apoiar o candidato republicano. Prometeu ainda doar 1 milhão de dólares por dia aos eleitores que assinassem uma petição para o seu comité de ação política.