Estudantes criam carregador solar para elétricos que também alimenta a faculdade

Um grupo de estudantes universitários dos EUA criou quatro estações de carregamento inovadoras para veículos elétricos, alimentadas por um sistema de recolha de energia solar. A infraestrutura de carregamento foi concebida de forma a fornecer energia a certos pontos da faculdade quando os alunos não estiverem a carregar os seus veículos.

Sistema de energia solar não serve apenas para carregar elétricos

A equipa do Hope College, no Michigan, instalou o sistema durante o verão e o mesmo entrou em funcionamento no início deste mês.

Está ligado à rede elétrica, por isso vai tudo diretamente para o edifício. Se os estudantes não estiverem a carregar os seus carros, a energia que o sistema está a gerar será utilizada noutros locais do campus.

Afirmou Michelle Seppala Gibbs, diretora do gabinete de sustentabilidade do Hope College, num comunicado.

Com estes projetos, a faculdade pretende que os alunos adquiram estas experiências não só como finalistas à beira da licenciatura, mas também como caloiros do primeiro ano no seu curso de introdução à engenharia.

Impulsionar a inovação no campus

Os novos carregadores de veículos elétricos instalados no campus da faculdade não são os primeiros. No entanto, são os primeiros a ser alimentados por energia solar. O sistema de recolha de energia solar junta-se a dois outros sistemas no campus concebidos por estudantes de engenharia.

O método utilizado para recarregar os carrinhos de golfe alimentados por baterias e outros equipamentos utilizados pelos trabalhadores da manutenção do terreno e das instalações físicas para manter o campus e as suas instalações foi criado num curso de iniciação anterior.

Os alunos finalistas de design de engenharia criaram um sistema de energia solar para a Kleinheksel Cottage, um edifício propriedade da faculdade que foi construído em 1892 como residência familiar e que foi amplamente renovado para servir de modelo de "casa de campo verde".

De acordo com os responsáveis, a instalação foi efetuada por funcionários do colégio ou por empresas externas.

Parceria envolve alunos e ex-alunos da faculdade

Os alunos foram divididos em cerca de vinte pequenos grupos e trabalharam em várias secções do laboratório e do curso. Cada equipa desenvolveu uma ideia e calculou o custo esperado, o benefício e os requisitos técnicos.

A estrutura de três andares selecionada tem um telhado grande com um lado virado a sul, perfeito para colocar um grande número de painéis solares sem árvores a bloquear o sol, e um parque de estacionamento adjacente.

Os fundos para a compra e instalação dos painéis solares e dos carregadores no College East foram doados especificamente por antigos alunos do Hope para esforços de sustentabilidade centrados nos estudantes, em vez de serem retirados do orçamento de funcionamento do colégio.

