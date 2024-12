Recorde os melhores momentos das suas fotografias! Google Photos Recap 2024 chegou

Tal como outros serviços, a Google tem apostado forte em criar memórias dos utilizadores, sempre com base na informação a que tem acesso. Segue a tendência e isso pode ser visto agora com o Google Photos Recap 2024, onde os principais momentos ficam agora acessíveis na forma de uma memória.

Chegámos à altura do ano em que fazemos o resumo do ano, com base nas nossas vidas digitais em diferentes aplicações e serviços. Até agora, já chegaram as recapitulações do YouTube, Apple Music, Xbox e Spotify, entre vários serviços, e o mais recente a entrar na lista é o Google Photos Recap 2024.

Esta é a primeira vez que o Google Photos oferece uma recapitulação digital das antigas memórias na aplicação. Esta quer permitir “redescobrir os momentos que tornaram este ano especial”, explicou a gigante das pesquisas numa publicação no seu blogue onde revelou o Google Photos Recap 2024.

À medida que 2024 chega ao fim, o Google Fotos apresenta uma nova forma de reviver o último ano. O 2024 Recap é uma nova coleção de memórias — uma memória Recap e um conjunto de insights interessantes — que ajuda a redescobrir os momentos que tornaram este ano especial.

A funcionalidade de memória Recap do Google Photos utiliza gráficos e efeitos cinematográficos para mostrar fotografias e momentos memoráveis ​​de 2024. No entanto, a empresa não perde a hipótese de incluir a IA quando e onde puder. Os utilizadores selecionados podem optar por obter uma versão da sua memória Recap com legendas personalizadas com tecnologia Gemini, destacando os dois maiores momentos do ano.

Além disso, o Google Photos Recap 2024 também fornecerá insights das fotografias, como “a sua sequência de fotografias mais longa, com quem mais sorriu, de quem tirou mais fotografias, as principais cores que fotografou e as suas vibrações de 2024”. Também dirá o número total de fotografias que clicou e vídeos que gravou ao longo do ano.

A Google disse que começou a lançar o Recap 2024 para os utilizadores, e a aplicação Fotografias irá notificá-los assim que o recap estiver pronto. Estará acessível no carrossel das Memórias ao longo do mês e passará para a grelha de fotos em janeiro. O Recap 2024 só estará disponível nos utilizadores que tiverem ativada a definição Grupos de rostos no Google Fotos.