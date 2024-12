David Sacks: o amigo de Musk que será o “czar” da IA e das criptomoedas na administração Trump

A administração Trump vai tomando forma e há algumas áreas que serão absolutamente críticas nos próximos anos. É o caso da Inteligência Artificial e das criptomoedas. Para tomar conta desta pasta foi escolhido David Sacks. Um amigo de Elon Musk.

David Sacks: o “czar” da cripto e da IA

Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos da América vai nomear David O. Sacks, um conhecido empresário e investidor em tecnologia, como responsável pelas políticas de Inteligência Artificial (IA) e criptomoedas.

Trata-se de um amigo próximo de Elon Musk, com quem apresenta o podcast “All in”, tendo estado envolvido em vários negócios com o homem forte da Tesla e dono da plataforma X. Aliás, partilham a mesma origem geográfica.

David Oliver Sacks nasceu a 25 de maio de 1972, na Cidade do Cabo, África do Sul, tendo ficado conhecido à conta dos seus investimentos em empresas de tecnologia.

Começou a jornada no setor tecnológico em 1999, quando se juntou à start-up Confinity, que mais tarde se transformou no PayPal.

Após a aquisição do PayPal pelo eBay, em 2002, Sacks fundou a Geni.com, um site de genealogia. Mais tarde, transformou uma ferramenta de comunicação interna da Geni numa empresa autónoma, chamada Yammer, que viria a ser adquirida pela Microsoft em 2012 por qualquer coisa como 1,2 mil milhões de euros.

Como investidor puro e duro, David Sacks entrou no capital de empresas como o Facebook, a Uber, a SpaceX ou a Airbnb, sendo ainda responsável por um fundo de capital de risco denominado Craft Ventures.

Trump e o mercado das criptomoedas

A nomeação como o responsável pelas políticas de IA e criptomoedas poderá ter um impacto significativo no mercado, já que David Sacks tem uma longa história de inovação e liderança em empresas de tecnologia e é conhecida a sua capacidade em entender e navegar pelas complexidades do ecossistema tecnológico. Algo absolutamente crucial para desenvolver políticas que apoiem a inovação e o crescimento no setor tecnológico.

Sacks é também conhecido por ter uma abordagem pragmática sobre as grandes questões da atualidade, com uma personalidade orientada para a solução de problemas. Aliás, essa capacidade de lidar com desafios regulatórios e operacionais será valiosa num setor como o das criptomoedas, que enfrenta regulamentações em constante evolução. E sabe-se bem como Trump, e Musk, detestam regulações.

O currículo que apresenta em termos de empresas de tecnologia, a habilidade em liderar em momentos críticos e compreensão profunda das tendências tecnológicas, tornam David Sacks um fortíssimo candidato para guiar as políticas que moldarão o futuro do mercado de criptomoedas e da inteligência artificial