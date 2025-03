Pixel Drop traz chamadas de emergência via satélite a Portugal e mais novidades Android

A Google continua a criar novidades para o Android, independentes de qualquer atualização do sistema. O mais recente Pixel Drop traz as chamadas de emergência via satélite do Android a Portugal e muitas mais novidades. Vamos conhecer o que a Google preparou para os Pixel.

A Google anunciou novas funcionalidades do Android para o Pixel 9, incluindo mais ferramentas de IA e outras novidades para os dispositivos Pixel. Este Pixel Drop agora lançado traz algo que era esperado há muito Falamos das chamadas SOS via satélite da Google chegam a Portugal.

Estas chamadas de emergência por satélite permitem pedir ajuda a partir de um local onde não há cobertura WiFi ou rede móvel. Ao apontar o Pixel para o céu, pode ser enviada uma mensagem curta diretamente para um satélite. Este serviço é gratuito, mas apenas disponível para o Pixel 9 e apenas durante os dois primeiros anos após a ativação do dispositivo.

A IA da Google, Gemini Live, tornou-se mais inteligente relativamente aos idiomas. Agora, quem falar em línguas diferentes, não terá de dizer qual delas está a usar. Deteta mais de 45 idiomas e alterna entre eles conforme necessário.

O Gemini Live tornou-se agora multimodal. É possível adicionar contexto às perguntas enviando fotografias, ficheiros ou ligando-os a um vídeo do YouTube. Além disso, poderá haver interação com o Gemini Live em novas situações, como um vídeo em direto ou a partilha de ecrã.

O Pixel Magnifier adicionou o AI Live Search. Basta dizer o que se procura e mover o seu smartphone para ele dizer quando encontrar o local ou dar instruções para lá chegar. A funcionalidade clássica Localizar dispositivo pode agora dizer-lhe onde estão os seus amigos e familiares (se eles permitirem).

Não são apenas os telefones Pixel 9 que vão receber novas funcionalidades no primeiro Pixel Drop de 2025. O Pixel Watch 3 conta com uma funcionalidade de monitorização do ciclo menstrual através da aplicação Fitbit. Graças a uma atualização do algoritmo, o Pixel Watch conta agora melhor os passos, diferenciando quando se caminha de quando se empurra um carrinho de supermercado, por exemplo.

O modo de descanso automático do Pixel Watch 3 está agora disponível no Pixel Watch 2. O relógio deteta quando se dorme e desliga as notificações e o mostrador do relógio automaticamente.

Por fim, outras novidades incluem a possibilidade de transferir as suas gravações de um Pixel para outro, a funcionalidade Falar para Digitar, que lhe permite ditar sem tocar no teclado, e a personalização dos modos de utilização nos Pixels (Conduzir, Descansar e Não incomodar). Muitas novidades interessantes na próxima atualização do Pixel 9 e Pixel Watch , que chegará nos próximos dias com as atualizações do Android 15 .