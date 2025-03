Carro elétrico da Xiaomi vai chegar à Europa e já há data para lançamento global

O sucesso do primeiro carro elétrico da Xiaomi é algo já é evidente e que todos viram. A marca superou as expectativas e parece querer novos objetivos. Isso poderá chegar em breve, com a chegada destes carros ao mercado global e à Europa. A data já existe e foi revelada pelo presidente da Xiaomi.

Não foi um acaso a Xiaomi ter produzido 20.000 unidades por mês, graças às últimas expansões na sua principal fábrica de produção, que serão complementadas por uma futura expansão. Este ritmo permitiu à empresa começar a olhar para além do seu primeiro carro, com um segundo modelo, o Xiaomi YU7, com lançamento previsto para este ano.

Da mesma forma, o sucesso do SU7 facilitou a criação de uma versão desportiva, o Xiaomi SU7 Ultra.. Embora tenha sido lançado na semana passada, já atingiu as 20.000 unidades reservadas, o dobro do que a própria marca esperava vender durante todo o ano. O preço mais elevado desta versão não foi suficiente para desencorajar os fãs.

Isto leva à eterna questão que tem sido apresentada: quando é que o Xiaomi SU7 estará disponível na Europa? Temos finalmente uma resposta concreta da Xiaomi. Além do Xiaomi 15 Ultra, o seu novo telemóvel topo de gama focado na fotografia, a empresa mostrou pela primeira vez fora da China o novo SU7 Ultra, e vários executivos falaram sobre este projeto, entre os quais o presidente da Xiaomi, Lu Weibing.

Em declarações, Lu Weibing respondeu a questões relacionadas com o lançamento global dos carros da Xiaomi, e fê-lo de forma positiva. Apesar dos rumores, Weibing parece indicar que a Xiaomi ainda não tomou as medidas necessárias para começar a exportar os seus carros, mas que é precisamente esse o seu objetivo.

Especificamente, Weibing estabeleceu uma meta. Este será. o objetivo que a empresa quer atingir, embora não tenha conseguido fazer mais promessas. Nas suas palavras, “estou esperançado que em 2027 possamos começar oficialmente a deixar as fronteiras da China”. Embora já tenham sido exportadas várias dezenas de unidades do Xiaomi SU7 de forma não oficial.

Assim, parece faltarem dois anos para que os primeiros carros da Xiaomi sejam colocados à venda oficialmente fora da China. Claro que a data de lançamento em cada país dependerá provavelmente de aspetos como a homologação dos carros e as diferentes leis de cada mercado.