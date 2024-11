Xiaomi entra no universo Apple e torna real a partilha entre o Xiaomi 15 Pro e o iPhone

Algo que muitos procuram há muitos anos é uma forma simples, direta e até natural de unir o universo da Apple com o do Android. Este não é um cenário simples de atingir e as ferramentas existentes têm sempre lacunas. A Xiaomi colocou mãos à obra e conseguiu entrar no universo Apple, tornando fácil partilhar ficheiros do Xiaomi 15 Pro para o iPhone.

Xiaomi entra no universo Apple

Os Xiaomi 15 e 15 Pro são agora propostas oficiais da empresa chinesa. Além de mostrarem as suas capacidades na personalização do ecrã de bloqueio, querem ainda mais. Agora, o seu CEO deixou bem claro que uma das suas maiores apostas será que os seus telemóveis se relacionem bem com os dispositivos Apple, seja o iPhone, iPad ou o MacBook.

O facto de 57% dos proprietários do Xiaomi SU7 utilizarem um iPhone é um dado importante, com o CEO da empresa, Lei Jun, a comprová-lo. Num novo vídeo publicado no X, mostra uma das melhores facetas dos novos Xiaomi 15 e 15 Pro: a partilha de ficheiros com os smartphones Apple.

É natural dizer-se que a partilha de ficheiros entre um smartphone Android e um smartphone Apple não tem sido das melhores experiências. É isso que a Xiaomi quer aproveitar com o seu novo Xiaomi 15 para transformar uma desvantagem numa vantagem.

Partilhar ficheiros do Xiaomi 15 Pro com o iPhone

No vídeo, Lei Jun mostra um iPhone 15 Pro, um iPhone, um iPad e um MacBook Pro com o intuito de deixar claro algo que muitos perseguem há anos. Falamos de como é fácil transferir ficheiros do seu novo smartphone para qualquer um dos dispositivos da Apple. Além de a transferência de imagens ser simples, são transferidas no formato iOS para abrirem diretamente sem necessidade de serem convertidas.

Ao abrir uma imagem e partilhá-la a partir do botão, surgem os três dispositivos móveis Apple para que com um simples toque em cada um a transferência possa ser feita de imediato. Jun não só mostrou esta experiência, como também partilhou num vídeo como se pode espelhar o ecrã do Xiaomi 15 Pro no Apple MacBook Pro.

Uma coisa é muito clara: a Xiaomi quer transformar a sua nova série de smartphones Android nos companheiros ideais para o iPad ou portátil MacBook. Quer assim acabar com estas situações que têm dificultado a existência de um ecossistema composto por dispositivos Android e Apple.