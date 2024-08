Android 15 quer melhorar navegação e pode trazer uma barra de tarefas ao smartphone

A próxima versão do sistema operativo da Google, o Android 15, está a chegar. Espera-se que tome forma dentro de dias e que traga muitas novidades importantes. Uma nova informação vem mostrar outra melhoria: a presença de uma barra de tarefas, para aperfeiçoar a navegação e a multitarefa.

Google quer melhorar navegação Android 15

A Google continua a introduzir pequenas alterações que apenas são percetíveis para alguns utilizadores, uma vez que por defeito não estão ativas. O mais recente caso é a nova barra de navegação do Android 15. Na verdade, esta barra de tarefas não é nova. Já a vimos em versões anteriores do sistema operativo da Google, com Android 12.1 a incorporá-la nos tablets e dispositivos com ecrãs maiores.

O foco está, sobretudo, nos tablets. Assim, é mais fácil alternar entre aplicações ou abrir a própria gaveta independentemente do ecrã em que nos encontramos. Além disso, agiliza a utilização do ecrã dividido para utilizar duas aplicações simultaneamente. Por isso a sua utilização esteve sempre orientada para os referidos dispositivos.

Agora, a Google pensa em trazer esta barra de tarefas para os smartphones. À medida que a popularidade e a disponibilidade deste tipo de dispositivos cresce, a Google procura uma forma de otimizar a interface do Android.

Pode trazer barra de tarefas ao smartphone

Para o abrir basta um gesto de baixo para cima, embora a Google tenha achado que é muito complicado e no Android 15 recupera o estilo antigo com um botão. Claro que nos smartphones convencionais é necessário modificar a escala do ecrã para que este apareça.

Por outro lado, para obter esta barra de tarefas, será numa interface mais pequena e de difícil interação. É por isso que a Google trabalha para o otimizar para ecrãs mais pequenos, para não ter a necessidade de alterar o dimensionamento da interface.

Não se sabe se estará finalmente na versão estável do Android 15 ou se chegará numa das suas atualizações trimestrais. É, sem dúvida, uma forma alternativa que pode melhorar a multitarefa. Evitará aos utilizadores terem de saltar entre aplicações com gestos ou abrir o ecrã das aplicações recentes para saber quais as que estão abertas.