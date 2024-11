O Grok, a proposta de IA de Elon Musk, pode em breve passar a ser gratuito

Com o mercado cada vez mais interessado na IA e nas plataformas que a oferecem, é natural que aconteçam mudanças nos modelos de negócio das empresas. As propostas gratuitas existem, mas uma nova parece estar a caminho. Falamos do Grok da xAI, a empresa de Elon Musk criada para competir com a OpenAI e com outros concorrentes neste campo.

Grok, a IA do X, pode passar a ser gratuito

A nova empresa xAI de Elon Musk, que opera no setor da inteligência artificial, já oferece há algum tempo o modelo Grok. A empresa parece ter alterado a sua política para oferecer um acesso gratuito e limitado, como fazem muitos dos modelos atuais de inteligência artificial.

O modelo Grok, integrado numa das maiores plataformas de redes sociais do planeta, o X (ex Twitter), opera exclusivamente para utilizadores Premium desta plataforma. Embora a ferramenta de inteligência artificial seja apreciada pelos utilizadores, a falta de versões gratuitas como no ChatGPT e no Gemini é criticada de forma recorrente.

De acordo com uma informação avançada, a empresa de Elon Musk parece ter tido em conta muitas destas críticas recorrentes. Assim, e muito provavelmente, o chatbot de IA Grok estará também disponível para utilizadores gratuitos na plataforma.

Uma oferta de Elon Musk e da xAI para todos

Conforme foi notificado, os utilizadores gratuitos do X na Nova Zelândia estão a ter acesso e a testar a utilização do Grok. Não se sabe ainda se será algo limitado ou se a empresa de Elon Musk irá abrir estes testes a outros mercados ou a outros utilizadores em algumas regiões do globo.

As informações reveladas, trazem ainda alguma informação adicional importante. Existem algumas limitações na versão oferecida para os testes. Assim, esta versão inclui 10 consultas a cada duas horas com o modelo Grok-2, 20 consultas em duas horas com o mini-modelo Grok-2 e três questões de análise de imagens por dia. Estas funcionalidades estão atualmente disponíveis apenas para utilizadores Premium e Premium+.

Resta saber se e como a Google irá abrir o Grok aos utilizadores de forma gratuita. A concorrência tem atraído utilizadores com estas propostas, que assim ficam fidelizados e até acabam por aderir às soluções pagas em muitos casos. A xIA só tem a ganhar, cimentando a sua posição e atraindo novos utilizadores para a sua IA.